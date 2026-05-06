¿Quiénes pueden retirarse con menos de 60 años en el IMSS? Conoce cómo funciona el Retiro Anticipado

Para pensionarse con menos de 60 años en el IMSS, el requisito principal es económico y depende totalmente de tu ahorro.

¿Quiénes pueden retirarse con menos de 60 años en el IMSS? La respuesta está en el saldo de tu cuenta individual, ya que para participar en el retiro anticipado, la ley te exige tener un capital que supere en un 30% la pensión mínima garantizada, además de cubrir el seguro de sobrevivencia para tus beneficiarios. Y es que, a diferencia de la pensión por cesantía que todos conocen, esta modalidad es una carrera de ahorro. Si empezaste a cotizar después del 1 de julio de 1997, tienes esta puerta abierta, pero considera que el Instituto se pondrá muy estricto con otros puntos que ahora te detallamos.

¿Cómo pensionarse con menos de 60 años en el IMSS?

Para pensionarse con menos de 60 años en el IMSS, el requisito principal es económico y depende totalmente de tu ahorro. Como lo hemos compartido aquí en W Radio, el dinero acumulado en tu cuenta individual de AFORE debe ser suficiente para contratar una Renta Vitalicia con una aseguradora.

Toma en cuenta que la ley exige que la pensión calculada sea mayor en un 30% a la Pensión Garantizada que ofrece el Estado. Además, de ese mismo ahorro se debe pagar primero una prima de seguro de sobrevivencia para tus beneficiarios. Si los números no dan ese excedente, tendrás que esperar a la edad ordinaria.

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Requisitos y edad del Retiro Anticipado

Para acceder al Retiro anticipado IMSS Ley 1997, no basta con tener el dinero; también debes cumplir con el tiempo de trabajo:

Contar con un mínimo de mil semanas cotizadas.

Tener menos de 60 años al momento de hacer la solicitud.

Estar dado de baja en el Régimen Obligatorio.

Encontrarse privado de un trabajo remunerado.

Documentos necesarios para el Retiro Anticipado del IMSS

Si ya checaste que tu AFORE tiene lo que necesitas, debes de asegurarte de tener:

INE o Pasaporte.

Estado de cuenta de la AFORE.

Acta de nacimiento original.

¿Qué pasa con la familia?

Al solicitar esta pensión, también tienes derecho a registrar las “asignaciones familiares”, o sea que puedes recibir una ayuda económica extra por carga familiar si tienes:

Esposa o esposo / Concubina o concubinario.

Hijos menores de 16 años (o hasta 25 años si comprueban que siguen estudiando en el Sistema Educativo Nacional).

Padres que dependan económicamente de ti (en caso de no tener esposa e hijos).

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