CDMX revelará nuevos detalles sobre el asesinato de Ximena Guzmán y Pepe Muñoz

A casi un año del asesinato de Ximena Guzmán y Pepe Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, será este jueves cuando se den avances de la investigación sobre el crimen, así lo informó la propia mandataria.

Los dos funcionarios fueron asesinados el 20 de mayo del 2025 a plena luz del día en la calzada de Tlalpan.

FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM Ampliar

¿Qué avances hay en el caso Ximena Guzmán?

Hay 13 personas detenidas pero la Fiscal de Justicia de la ciudad, Bertha Alcalde Luján no ha informado sobre el móvil del crimen ni del autor intelectual del doble homicidio. Cada vez que se le pregunta sobre el tema argumenta “secrecía” para no entorpecer la investigación.

El tema fue abordado por reporteros durante el informe mensual que da la jefa de Gobierno y donde aseguró que los delitos de alto impacto bajaron de abril de 2025 a abril de este año.

En Vivo | Acompáñame a la conferencia de prensa para el informe mensual. https://t.co/ShxVru1HPL — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 12, 2026

¿Cómo han cambiado los delitos de alto impacto en CDMX?

Según las cifras dadas a conocer por Brugada, los homicidios dolosos también tuvieron una reducción de 7 por ciento en este mismo periodo, lo que significa que en abril de este año fue el mes con menos homicidios desde el 2022.

En este sentido, aseguró que la capital del país será la ciudad donde se realice el Mundial más segura de todo el continente americano.

Desplegamos en @AzcapotzalcoMx un operativo de reforzamiento de seguridad con más de 420 elementos a los que se sumarán equipos de @Defensamx1, @SEMAR_mx y @GN_MEXICO_ .



Tendremos mayor presencia policial, más patrullaje, recorridos estratégicos, sobrevuelos para prevenir el… pic.twitter.com/rpnKbyXUKe — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 12, 2026

¿Qué dijeron las autoridades sobre otros casos recientes?

Sobre el caso del asesinato de la familia Cejudo en Azcapotzalco se comprometió a que no habrá impunidad. De igual manera en el caso del feminicidio de Edith Guadalupe.

“Se logró detener al responsable el mismo día que se encontró el cuerpo de la víctima es un hecho que confirma la convicción de nuestro gobierno, así como la actuación de las autoridades en la búsqueda de la justicia”.

Por su parte, la Fiscal de Justicia de la ciudad, reiteró que la dependencia tiene todos los elementos para acusar a Juan Jesus “N” por el homicidio de Edith Guadalupe”.

“Esta Fiscalía cuenta con evidencia adicional muy importante que nos permite fortalecer la imputación contra Juan Jesús “N””.

Sostuvo que no puede dar detalles por petición de la familia.

“ Se preguntaba sobre el móvil aquí decir la familia nos ha pedido mucha discreción en este caso; ellos mismos han hecho público estas peticiones. Podemos decir en términos generales que sabemos que hubo un contacto previo, que la contactó previamente Juan jesús “N”, que se quedaron de ver en el edificio por motivos personales y que no está esto relacionado con una entrevista de trabajo o un esquema de trata”.

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