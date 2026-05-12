Hoy No Circula 12 de mayo: ¿Qué placas y engomados descansan este martes?

La semana avanza y el calor no da tregua en la Zona Metropolitana. Si tienes planes para circular este 12 de mayo, es fundamental que verifiques el calendario del programa Hoy No Circula. Debido a las condiciones atmosféricas propias de mayo, con alta radiación y poco viento, la vigilancia de emisiones es estricta para evitar que los niveles de ozono se disparen.

Asegúrate de que tu vehículo tenga “luz verde” para salir. El programa opera de manera regular de las 5:00 a las 22:00 horas.

¿Qué autos NO circulan este martes 12 de mayo de 2026?

De acuerdo con las disposiciones de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben suspender su tránsito hoy son:

Vehículos con engomado ROSA.

Terminación de placa 7 y 8.

Holograma de verificación 1 y 2.

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¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los autos que están exentos de estas restricciones y pueden transitar sin temor a multas son:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte público con permiso vigente.

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No respetar el Hoy No Circula puede representar un golpe fuerte a tu economía. La sanción económica para este año oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que equivale a un monto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sumando además el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas para liberar tu vehículo del depósito vehicular.