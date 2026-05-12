IMSS: ¿Cuántas semanas se necesitan para jubilarse a los 55 años con la Ley de 1997?

Las semanas que necesitas para pensionarte si eres Ley 97 son hasta 1,000 semanas de cotización.

Si ya empezaste a revisar tus semanas en el IMSS, es porque la pregunta ya te alcanzó. ¿Con lo que llevas te puedes retirar?, ¿la edad sí alcanza o el problema es otro? En la Ley del Seguro Social de 1997, jubilarse a los 55 años no depende solo de cumplir años, sino de cuántas semanas tienes cotizadas y de si tu ahorro en la AFORE es suficiente. Aquí te explicamos qué dice la ley.

¿Cuántas semanas necesito para pensionarme si soy Ley 97?

Las semanas que necesitas para pensionarte si eres Ley 97 son hasta 1,000 semanas de cotización, pero el número exacto depende del año en que solicites la pensión.

Con la reforma de pensiones aprobada en 2020, el requisito de semanas no se aplicó de golpe. Inició en 750 semanas en 2021 y aumenta 25 semanas por año hasta llegar a 1,000 semanas en 2031.

Esto significa que, si solicitas tu pensión antes de 2031, podrías necesitar menos de 1,000 semanas. Sin embargo, a partir de 2031 el requisito ya se queda y no hay margen, son mil semanas obligatorias.

Ahora, si tu objetivo es jubilarte a los 55 años mediante retiro anticipado, el propio esquema de la Ley 97 toma como referencia final las 1,000 semanas, además de exigir que tu ahorro en la AFORE sea suficiente para contratar una renta vitalicia mayor a la pensión mínima garantizada. Y si el dinero no alcanza, no hay pensión, aunque cumplas con las semanas.

¿Cómo saber si estoy dentro de la Ley 73 o 97?

Para saber si estás en la Ley 73 o en la Ley 97, debes fijarte únicamente en cuándo empezaste a cotizar en el IMSS.

Si tu primer registro de cotización es antes del 1 de julio de 1997, perteneces a la Ley 73. Si comenzaste a cotizar a partir de esa fecha, estás bajo la Ley 97.

No importa tu edad actual ni cuántas semanas tengas acumuladas hoy. Este dato lo puedes confirmar revisando tu reporte de semanas cotizadas o en el IMSS.

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¿Quién alcanza la Ley 97 del IMSS?

La Ley 97 del IMSS aplica a todas las personas que iniciaron su vida laboral formal a partir del 1 de julio de 1997.

Esto incluye a trabajadores que entraron al mercado laboral después de esa fecha, así como a personas que pudieron haber trabajado antes, pero sin cotizaciones registradas en el IMSS. En todos estos casos, la pensión se construye a través de una cuenta individual en la AFORE.

En el caso específico del retiro anticipado, quienes logran pensionarse bajo la Ley 97 suelen ser personas que, además de cumplir las semanas mínimas, han acumulado un ahorro elevado que les permite pagar su pensión sin apoyo del Estado.

¿Qué diferencia hay entre retirarse por la Ley 73 y la Ley 97?

La diferencia entre retirarse por la Ley 73 y la Ley 97 está en cómo se calcula y quién paga la pensión.

En la Ley 73, la pensión la paga directamente el IMSS y se calcula con base en el salario promedio de los últimos años trabajados y el número de semanas cotizadas. Es un esquema solidario y no depende de una cuenta individual.

En cambio, en la Ley 97 la pensión depende completamente del dinero acumulado en tu AFORE. Tú mismo financias tu retiro y ese ahorro se usa para contratar una renta vitalicia o realizar retiros programados. Por eso, en esta ley, el monto de tu pensión y la posibilidad de retirarte antes dependen directamente de cuánto hayas ahorrado.

Finalmente, en la Ley 97, las semanas importan, pero el dinero manda, sobre todo si estás pensando en jubilarte a los 55 años.

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