Hoy No Circula 11 de mayo: ¿Qué autos descansan el lunes en CDMX y Edomex?( Getty Images )

Si ya estás organizando tu agenda para este 11 de mayo, el primer paso es verificar si tu vehículo tiene permiso para circular por la Zona Metropolitana del Valle de México. Con la temporada de ozono en su etapa más crítica debido a las altas temperaturas y la radiación solar, el programa Hoy No Circula se aplica con rigor para proteger la salud de todos.

Evita multas innecesarias y que tu auto termine en el depósito vehicular. Aquí te presentamos los detalles de las restricciones vigentes desde las 5:00 hasta las 22:00 horas.

¿Qué autos NO circulan este lunes 11 de mayo de 2026?

Según lo establecido por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben suspender su tránsito este día son:

Vehículos con engomado AMARILLO.

Terminación de placa 5 y 6.

Holograma de verificación 1 y 2.

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¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los autos que están exentos de estas limitaciones y pueden transitar sin temor a infracciones son:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

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No respetar el programa Hoy No Circula puede resultar en una sanción económica de entre 20 y 30 UMA. Para este año, esto representa un costo de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sin contar los gastos adicionales por el arrastre de la grúa y el tiempo de estancia en el corralón.