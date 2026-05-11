Abren cafetería del Bienestar en Reforma con productos de Sembrando Vida: Ubicación y precios

La Cacfetería es un espacio que ofrece alimentos hechos con productos del Bienestar.

Los productos del Bienestar se han conjuntado en una cafetería para incentivar a los capitalinos amantes del café a consumir lo “Hecho en México” con el programa Sembrado Vidas.

Este espacio lleva por nombre “La Cacfetería”. Su nombre es un juego de palabras que mezcla la palabra cafetería con las siglas CAC, las cuales significan Comunidades de Aprendizaje Campesino, dentro del programa social. Además de cafetería, este espacio brinda tienda de artesanías en integración con el Fonart, ofreciendo piezas mexicanas, textiles y artículos decorativos.

Dónde se ubica Cafetería del Bienestar

La Cacfetería abrió sus puertas sobre Avenida Paseo de la Reforma 116, donde también se ubica la tienda de Fonart.

Café del Bienestar: ¿Dónde se podrá comprar y cuál será su costo?

Productos y precios de La Cacfetería

la Cafetería del Bienestar ofrece bebidas a de café de varios tipos como:

Espresso

Espresso doble

Flat white

Capuchino

Latte

Moka

Americano

Long black

Ice latte

Frijoles del Bienestar: Dónde comprarlos, costos y más detalles

Así como otros alimentos hechos por productores y recolectores de Sembrado Vidas, como el Café Bienestar, Chocolate Bienestar, miel multifloral, frituras de amaranto y de nopal, salsas , jugos, conservas y otros productos artesanales con el sello “Hecho en México”.

Celebra a mamá entre el aroma de un buen café, postres deliciosos y momentos para recordar. En la CACfetería de Sembrando Vida te esperamos para compartir charlas, risas y mucho cariño, nos vemos en Av. Paseo de la Reforma 116. pic.twitter.com/lnk0FSmGCm — Sembrando Vida (@semvidamx) May 9, 2026

En cuanto a los precios, los costos van de los 40 a los 65 pesos. Un americano cuesta 50 pesos, un capucchino te costará unos 55 y un moka, 65 pesos, por mencionar algunos.

La cafetería del Bienestar y Sembrando Vida, busca conectar el consumo de café con el apoyo directo a campesinos y productores mexicanos.