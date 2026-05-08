Ciclo Escolar: Improbable y falto de ética decir que en junio habrá ola de calor: Meteorólogo

Improbable y falto de ética decir que el 17 de junio habrá ola de calor,

Tras las decisiones gubernamentales locales y federales de terminación del ciclo escolar de manera anticipada e incluso el llamado a home office, por ola de calor o inicio del Mundial, el meteorólogo José Martín Cortés, afirmó:

“Entre más lejos estemos de una fecha, la atmósfera que es caótica, no es posible predecir con exactitud lo qué puede pasar a semanas o meses de distancia”.

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¿Esperamos #OlaDeCalor particularmente fuerte como para suspender las clases?



“No, no hay forma de predecir con exactitud lo que puede pasar a semanas o meses de distancia (…) si en este momento me preguntas: "¿va a haber olas de calor en las próximas semanas o meses?", la… pic.twitter.com/k0qcrePk6s — Así Las Cosas (@asilascosasw) May 8, 2026

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Meteorólogo cuestiona decisiones por ola de calor

En entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, José Martín Cortés señaló “Si me preguntas va a haber olas de calor en las próximas semanas o meses, la respuesta es quién sabe”.

Siendo puntual dijo “la respuesta es no”, más bien se esperan lluvias “hablar de un calor extremo no”.

“El pronóstico máximo óptimo es en no más de tres días, más de cinco comienza a haber cierta incertidumbre”.

Y recalcó “A un mes de distancia es imposible dar un pronóstico certero y peor tantito, tomar una decisión basada en ese pronóstico”.

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Especialista prevé lluvias y variaciones climáticas

Refirió que si bien “viene el Niño”, el fenómeno natural implica más lluvias en gran parte del país lo que regula el clima, habrá precipitaciones y entre julio y agosto con la canícula puede ser mucho más seco”.

“Improbable y falto de ética” consideró el afirmar cómo va a estar el clima cuando inicie el Mundial de Futbol.

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