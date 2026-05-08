Ciclo Escolar: Improbable y falto de ética decir que en junio habrá ola de calor: Meteorólogo
A un mes de distancia es imposible dar un pronóstico certero y peor aún tomar decisiones, señaló el meteorólogo José Martín Cortés, ante la decisión de las autoridades educativas de anticipar el cierre del ciclo escolar.
Tras las decisiones gubernamentales locales y federales de terminación del ciclo escolar de manera anticipada e incluso el llamado a home office, por ola de calor o inicio del Mundial, el meteorólogo José Martín Cortés, afirmó:
“Entre más lejos estemos de una fecha, la atmósfera que es caótica, no es posible predecir con exactitud lo qué puede pasar a semanas o meses de distancia”.
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Meteorólogo cuestiona decisiones por ola de calor
En entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, José Martín Cortés señaló “Si me preguntas va a haber olas de calor en las próximas semanas o meses, la respuesta es quién sabe”.
Siendo puntual dijo “la respuesta es no”, más bien se esperan lluvias “hablar de un calor extremo no”.
“El pronóstico máximo óptimo es en no más de tres días, más de cinco comienza a haber cierta incertidumbre”.
Y recalcó “A un mes de distancia es imposible dar un pronóstico certero y peor tantito, tomar una decisión basada en ese pronóstico”.
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Especialista prevé lluvias y variaciones climáticas
Refirió que si bien “viene el Niño”, el fenómeno natural implica más lluvias en gran parte del país lo que regula el clima, habrá precipitaciones y entre julio y agosto con la canícula puede ser mucho más seco”.
“Improbable y falto de ética” consideró el afirmar cómo va a estar el clima cuando inicie el Mundial de Futbol.