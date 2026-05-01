CNTE entrega pliego de demandas 2026 y acusa falta de diálogo con autoridades

En el marco del Día Internacional del Trabajo, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acudieron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para entregar su pliego de demandas 2026, el cual —aseguran— mantiene los mismos puntos pendientes del año anterior.

TE PUEDE INTERESAR: CNTE amaga con paro nacional indefinido durante el Mundial 2026

¿Qué exige la CNTE en su pliego 2026?

Desde el exterior del edificio histórico de la SEP, el dirigente de la Sección 9 en la Ciudad de México Pedro Hernández señaló que las exigencias del magisterio no han sido atendidas.

En ese sentido, hizo referencia a la legislación en materia de seguridad social y a recientes decretos gubernamentales.

“En lugar de la abrogación de la ley del <b>ISSSTE</b>, ha habido decretos, como el del pasado 17 de abril, que plantea la universalización de los servicios de salud, para que, con los mismos presupuestos, supuestamente, den atención universal a todos los mexicanos”. — Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 en la Ciudad de México

Añadió que, si bien coinciden en que la salud es un derecho, cuestionan la suficiencia de recursos.

“Estamos de acuerdo que es un derecho a todos a recibir una salud de calidad, pero con los recursos suficientes. No es en esta política neoliberal de hacer más con lo mismo”. — Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 de la Ciudad de México

CNTE entrega pliego de demandas a la SEP Ampliar

¿Qué reclaman sobre el diálogo con autoridades?

El dirigente subrayó que las movilizaciones se realizaron en distintas entidades del país.

“Por eso el día de hoy, primero de mayo, en el marco del Día Internacional del Trabajo, en más de 20 entidades del país nos movilizamos junto con otros sindicatos (…) Estamos en distintos lugares, pero es la misma lucha”. — Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 de la Ciudad de México

Sobre el diálogo con autoridades, cuestionó su existencia.

“Hoy nos dice el secretario Mario Delgado que está aquí esperándonos porque hay un diálogo. Nosotros decimos que eso no es cierto. Un monólogo frente al espejo donde el poder solo se recrea para decir que todo está bien, no es un diálogo. Ese es un monólogo de oídos sordos”. — Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 de la Ciudad de México

¿Qué señalamientos hacen sobre salarios y pensiones?

Asimismo, mencionó descuentos salariales a docentes.

“Los más de 40 millones de pesos descontados a 19 mil 535 maestros, maestras, trabajadores de la educación de la Ciudad de México”. — Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 de la Ciudad de México

Respecto a recientes pagos, agregó: “Hubo devoluciones parciales de los descuentos del último paro (…) sin embargo, está la amenaza que los más de 3 mil 500 que nos movilizamos (…) podemos nuevamente tener descuentos”.

En materia económica, cuestionó el manejo de recursos vinculados a pensiones.

“Pero también ha puesto en riesgo los ahorros de los trabajadores, 417 mil millones de pesos se evaporaron (…) nos parece que dinero sí hay para una pensión digna para todos. El problema es la distribución”. — Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 de la Ciudad de México

Finalmente, sostuvo que la entrega del pliego busca dejar constancia formal de sus demandas.

“No confiamos, venimos hoy a entregar formalmente para que después no digan que no sabían por qué estamos luchando (…) esta fecha es muy importante para los trabajadores del mundo (…) y que los derechos, entonces, se defienden”. — Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 de la Ciudad de México

👉 Síguenos en Google News y encuentra más información