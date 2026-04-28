CNTE amaga con paro nacional indefinido durante el Mundial 2026

No rodará el balón si no hay solución amagó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al anunciar el inicio de un paro nacional indefinido y una huelga general programados para el próximo mes de junio, es decir junto a la realización del Mundial, ello para presionar al Gobierno Federal a que cumpla diversas demandas laborales y salariales.

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¿Por qué la CNTE amenaza con paro nacional?

En conferencia, los voceros del magisterio disidente señalaron que tras una serie de asambleas estatales, se determinó que las mesas de negociación estatales, no han arrojado resultados tangibles sobre la abrogación total de la reforma educativa de 2019, ni el aumento salarial del 100% que solicitaron al Gobierno Federal.

“El estallamiento de la huelga nacional, bajo ahora si de la encimienda de seguir accionando por la falta de atención y resolución de las autoridades federales y nacionales en nuestras demandas torales y en ese sentido nosotros, la Asamblea Nacional Representativa, hacemos una tarea muy importante de comunicar al primero de mayo en el marco del Día Internacional el Trabajo, a una marcha masiva con todas las organizaciones sociales, los frentes de lucha, de las organizaciones estudiantiles, para esta marcha que partirá del Ángel de la Independencia a las nueve de la mañana, y caminaríamos en marcha al Zócalo… es así como decimos con esta premisa que no rodará el balón si no hay solución”. — Eva Innojosa, secretaria general de la Sección 18 de Michoacán

CNTE amaga con paro nacional Ampliar

¿Qué protestas están previstas antes del Mundial?

El 9 de mayo se hará una asamblea para apoyar el movimiento de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, 15 de mayo habrá otra marcha en distintos estados y 16 de mayo se dará la asamblea representativa para dará detalles del inicio de paro de labores. Se prevé que las protestas incluyan plantones en las sedes mundialistas y bloqueos a los accesos de los estadios.

¿Cuáles son las demandas del magisterio?

La CNTE informó que en el Zócalo entregarán el pliego petitorio de demandas que incluye el ajuste salarial que aseguran, debe compensar la inflación acumulada de los últimos años, la reinstalación de docentes cesados y basificación de miles de trabajadores eventuales. También los maestros piden mejoras inmediatas en los servicios de salud del ISSSTE, denunciando una crisis de desabasto de medicamentos.

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