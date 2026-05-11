Suspensión anticipada de clases: Decisión frívola que representa el 15% del año escolar, dice Aurelio Nuño

Consecuencias graves advierte extitular de la SEP por decisión de concluir el ciclo escolar anticipadamente, es violatorio de la Ley General de Educación.

El secretario de Educación Pública durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Aurelio Nuño calificó de “equivocada, irresponsable y frívola” la decisión de la SEP de concluir anticipadamente el ciclo escolar por el Mundial y la ola de calor.

En entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warketin, el extitular de la SEP señaló que esta decisión fue tomada de manera improvisada y “por temor a las movilizaciones de la CNTE, problema autogenerado por los gobiernos de Morena quienes regresaron el control de la vida de los maestros a los líderes sindicales”.

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SEP y cambios al calendario escolar

Refirió como “ingenuo pensar que por suspender clases no habrá movilizaciones, de todas maneras, van a estar en la ciudad generando presión para tirar la Ley de ISSSTE u obtener canonjías del Estado”.

Advirtió que la decisión de la SEP “Viola la Ley General de Educación, el artículo 87 marca que mínimo se deben de tener 185 días de clases, el artículo 88 sí permite modificaciones al calendario, pero solo por razones extraordinarias que claramente aquí no hay ninguna, ni el clima ni el Mundial”.

Reconoció que “hay un profundo desprecio por la educación porque estas cinco semanas y media implican perder 27 días efectivos de clases que equivalen al 15% del año escolar, eso es muchísimo”.

Esta pérdida particularmente en primaria, implica que hay conocimientos que se pierdan para siempre, no se van a recuperar; esto muestra la desconexión de Morena con la vida cotidiana” —

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Impacto del fin ciclo escolar en estudiantes y sus familias

El fin ciclo escolar anticipado también generó cuestionamientos sobre el impacto en el aprendizaje y en las dinámicas familiares relacionadas con el cuidado de menores.

“Mientras los niños están en la escuela las madres dedican 40 horas al trabajo en el hogar, cuando no están en la escuela dedican 65 horas”, por lo que se cuestionó ¿quién cuidará a los niños? Que presuntamente tendrán “días de recuperación” los que consideró “son una vacilada, no compensan el tiempo, y son una solución que viola la Ley General de Educación”. Por todo lo anterior, el extitular de la SEP espera que este día se tome una mejor decisión.

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