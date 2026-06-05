Mundial 2026: ¿En qué alcaldías de la CDMX se podrán ver los partidos de la Copa del Mundo en las pantallas gigantes?

Si eres fan del futbol y te emociona el Mundial 2026 pero no lograste conseguir boletos para asistir a cualquier partido que se realizará en CDMX, te dejamos a continuación todos los detalles de las alcaldías que tendrán una pantalla gigante para que puedas ver los partidos completamente GRATIS y con tu mejor compañía.

¿Cuándo es el Mundial 2026?

El Mundial 2026 es el evento del año y afortunadamente para muchos, se juega en México el partido inaugural. Por lo que si eres de aquellos que no consiguieron boletos para estar en el Estadio Ciudad de México, no te preocupes que el próximo 11 de junio de 2026 podrás verlo completamente gratis en distintos formatos, entre ellas, en el FIFA Fan Fest de la CDMX que estará ubicado en el Zócalo de la CDMX.

Pero para que puedas saber todos los detalles, te dejamos la notita completa para que la vayas a checar y organices con tiempo, si irás o no a vivir la experiencia completa del futbol en la capital.

Mx - Mundial 2026: Alcaldías que tendrán pantallas gigantes en la CDMX / Ronaldo Bolaños Ampliar

¿Qué alcaldías tendrán pantallas gigantes para ver el Mundial 2026 GRATIS?

La capital es la sede por excelencia del futbol y las autoridades capitalinas lo saben perfectamente. Es por eso que decidieron tener sedes para que miles de personas puedan ver el torneo de futbol.

Las alcaldías que tendrán pantallas gigantes para ver el Mundial 2026 son:

Álvaro Obregón: Parque La Bombilla

Azcapotzalco: Parque Tezozómoc

Benito Juárez: Parque de las Américas

Coyoacán: Parque de la Consolación

Cuajimalpa: Deportivo San Mateo Tlaltenango

Cuauhtémoc: Plaza Garibaldi

Gustavo A. Madero: Deportivo Hermanos Galeana

Gustavo A. Madero: Campos Revolución

Iztacalco: Deportivo Leandro Valle

Iztapalapa: Utopía Meyehualco

Iztapalapa: Central de Abasto

La Magdalena Contreras: Unidad Independencia

Miguel Hidalgo: Parque Cri-Cri

Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa

Tlalpan: Deportivo Vivanco

Tláhuac: Bosque de Tláhuac

Venustiano Carranza: Utopía Deportivo Eduardo Molina

Xochimilco: Deportivo Xochimilco

Aunque las autoridades han mencionado que solo 7 de ellas, se quedarán con las pantallas gigantes todo el Mundial 2026 para que la gente pueda verlo, las cuales son:

Álvaro Obregón: Parque La Bombilla

Azcapotzalco: Parque Tezozómoc

Gustavo A. Madero: Campos Revolución

Iztapalapa: Utopía Meyehualco

La Magdalena Contreras: Unidad Independencia

Tlalpan: Deportivo Vivanco

Xochimilco: Deportivo Xochimilco

Así que del 11 de junio al 19 de julio de 2026, podrás lanzarte a cualquiera de las anteriores sedes para ver en las pantallas gigantes de la CDMX el Mundial 2026.