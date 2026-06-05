Mundial 2026: ¿En qué alcaldías de la CDMX se podrán ver los partidos de la Copa del Mundo en las pantallas gigantes?
Te dejamos todos los detalles de las alcaldías que tendrán una pantalla gigante para que puedas ver los partidos completamente GRATIS y con tu mejor compañía
Si eres fan del futbol y te emociona el Mundial 2026 pero no lograste conseguir boletos para asistir a cualquier partido que se realizará en CDMX, te dejamos a continuación todos los detalles de las alcaldías que tendrán una pantalla gigante para que puedas ver los partidos completamente GRATIS y con tu mejor compañía.
¿Cuándo es el Mundial 2026?
El Mundial 2026 es el evento del año y afortunadamente para muchos, se juega en México el partido inaugural. Por lo que si eres de aquellos que no consiguieron boletos para estar en el Estadio Ciudad de México, no te preocupes que el próximo 11 de junio de 2026 podrás verlo completamente gratis en distintos formatos, entre ellas, en el FIFA Fan Fest de la CDMX que estará ubicado en el Zócalo de la CDMX.
Pero para que puedas saber todos los detalles, te dejamos la notita completa para que la vayas a checar y organices con tiempo, si irás o no a vivir la experiencia completa del futbol en la capital.
¿Qué alcaldías tendrán pantallas gigantes para ver el Mundial 2026 GRATIS?
La capital es la sede por excelencia del futbol y las autoridades capitalinas lo saben perfectamente. Es por eso que decidieron tener sedes para que miles de personas puedan ver el torneo de futbol.
Las alcaldías que tendrán pantallas gigantes para ver el Mundial 2026 son:
- Álvaro Obregón: Parque La Bombilla
- Azcapotzalco: Parque Tezozómoc
- Benito Juárez: Parque de las Américas
- Coyoacán: Parque de la Consolación
- Cuajimalpa: Deportivo San Mateo Tlaltenango
- Cuauhtémoc: Plaza Garibaldi
- Gustavo A. Madero: Deportivo Hermanos Galeana
- Gustavo A. Madero: Campos Revolución
- Iztacalco: Deportivo Leandro Valle
- Iztapalapa: Utopía Meyehualco
- Iztapalapa: Central de Abasto
- La Magdalena Contreras: Unidad Independencia
- Miguel Hidalgo: Parque Cri-Cri
- Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa
- Tlalpan: Deportivo Vivanco
- Tláhuac: Bosque de Tláhuac
- Venustiano Carranza: Utopía Deportivo Eduardo Molina
- Xochimilco: Deportivo Xochimilco
Aunque las autoridades han mencionado que solo 7 de ellas, se quedarán con las pantallas gigantes todo el Mundial 2026 para que la gente pueda verlo, las cuales son:
- Álvaro Obregón: Parque La Bombilla
- Azcapotzalco: Parque Tezozómoc
- Gustavo A. Madero: Campos Revolución
- Iztapalapa: Utopía Meyehualco
- La Magdalena Contreras: Unidad Independencia
- Tlalpan: Deportivo Vivanco
- Xochimilco: Deportivo Xochimilco
Así que del 11 de junio al 19 de julio de 2026, podrás lanzarte a cualquiera de las anteriores sedes para ver en las pantallas gigantes de la CDMX el Mundial 2026.