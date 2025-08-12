¿Cuándo arranca el cablebus Puebla y por dónde pasará? Detalles del nuevo transporte

El transporte público en Puebla está a punto de cambiar. Se ha anunciado que la construcción de un nuevo sistema de transporte público, el cablebus Puebla, está cada vez más cerca. Este proyecto promete agilizar los viajes de los ciudadanos y hacerlos más seguros.

Aquí te contamos lo que se sabe hasta ahora de este innovador transporte, pensado para que todos en Puebla puedan moverse más rápido.

¿Cuál será la ruta del cablebus Puebla?

El proyecto planea conectar zonas clave de la ciudad para reducir los tiempos de traslado. Un ejemplo claro es el viaje del nororiente de la ciudad a la zona de Angelópolis, que actualmente toma cerca de dos horas y que con el cablebus Puebla se podría hacer en solo 25 minutos.

Se proyectan al menos seis estaciones y tres líneas diferentes, con la siguiente ruta:

Línea 1: Irá de La Resurrección a Angelópolis.

Irá de La Resurrección a Angelópolis. Línea 2: Conectará el Parque Ecológico con el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH).

Conectará el Parque Ecológico con el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH). Línea 3: Recorrerá del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH) al Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis.

¿Ya hay fecha de inicio de construcción?

Aunque aún no hay una fecha de inauguración, sí se ha anunciado el inicio de la construcción. Se espera que los trabajos de la primera línea comiencen en septiembre de 2025.

El gobierno estatal ha señalado que este arranque se dará una vez que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) termine de revisar que las obras no afecten el patrimonio cultural.

Este nuevo cablebus Puebla estará equipado con cabinas modernas que tendrán internet, cámaras de seguridad y un botón de alerta. Cada cabina podrá llevar hasta 10 pasajeros, ofreciendo así un servicio más eficiente y seguro para los poblanos.

