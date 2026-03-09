XV Años de Mafer: ¿Cuánto costó la fiesta de la quinceañera que tuvo de invitados a Belinda, J Balvin y Galilea Montijo?

La fiesta de XV años de Mafer celebrada en Villahermosa, Tabasco, se volvió viral este fin de semana en redes sociales pues fue una quinceañera de lujo. Este evento comenzó a reventar en redes luego de la aparición de varios artistas como Belinda, J Balvin o Galilea Montijo.

Así que te contamos cuánto costó y por qué ha causado tanto furor con tanto lujo mostrado.

XV Años de Mafer; la cantidad millonaria que se estima costó la Quinceañera

En redes sociales, este fin de semana se volvió viral una fiesta de XV años que usuarios comenzaron a llamar los “XV Años de Mafer”. Esto se trata de un evento que tuvo invitados de lujo y una producción como si de una gala de premios se tratase.

Y es que tras volverse tendencia en el internet, el evento incluyó varios elementos que elevaron el presupuesto, entre lo que se destacó:

Una alfombra roja para recibir a los invitados

Decoración temática inspirada en Nueva York

Escenarios y estructuras monumentales

Áreas VIP y montaje de marcas de lujo

Regalos exclusivos, como una bolsa Hermès valuada en más de 500 mil pesos, como último juguete

Es bien sabido que las redes no perdonan nada, el costo estimado de los XV Años de Mafer, se estima que pudieron superar los 45 millones de pesos, de acuerdo con cálculos de los internautas. Es imporante mencionar que la familia de la festejada, no ha confirmado una cifra oficial.

XV años Mafer, costo de su fiesta Ampliar

¿Qué invitados hubo en los XV Años de Mafer?

El festejo llamó la atención porque no fue una celebración tradicional de quinceañera. La fiesta incluyó presentaciones de artistas internacionales y celebridades del entretenimiento, como:

Belinda

J Balvin

Xavi

Matute

Galilea Montijo

Priscila Escoto

Así, la difusión de los XV años de Mafer mostraron una producción similar a la de un concierto o festival, con escenario, iluminación profesional y espectáculo musical durante varias horas.