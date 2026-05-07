Brote de Hantavirus en crucero MV Hondius: Síntomas y riesgos de la cepa Andes

MX- Un brote de hantavirus en el crucero polar MV Hondius deja al menos 3 muertos y varios casos graves. La OMS investiga un posible contagio entre personas en alta mar / Foto Getty Images

Un crucero de expedición que prometía una travesía épica por el Atlántico se ha convertido en el centro de una investigación epidemiológica global. El MV Hondius, un buque especializado en rutas polares, enfrenta un brote de hantavirus que ya ha cobrado la vida de tres personas y mantiene a decenas en observación.

En entrevista para W Radio con Martha Debayle, el Dr. Francisco Moreno Sánchez, infectólogo y Jefe de Medicina Interna del Hospital ABC, detalló por qué este caso ha encendido las alarmas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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El origen de la crisis: De Ushuaia al Atlántico

El viaje inició el 1 de abril de 2026 desde Ushuaia, Argentina. Según las investigaciones, el paciente cero podría ser un ciudadano neerlandés que contrajo el virus tras visitar un basurero en la Patagonia antes de embarcar. Lo que comenzó como un caso aislado se propagó mientras el barco navegaba hacia las Islas Canarias, dejando hasta ahora:

3 fallecimientos confirmados.

8 casos sospechosos o confirmados por laboratorio.

Pasajeros en terapia intensiva evacuados a Europa y Sudáfrica.

¿Por qué este brote es diferente a otros?

Normalmente, el hantavirus se transmite por el contacto con desechos de roedores (orina, heces o saliva) o la inhalación de partículas en el aire. Sin embargo, el MV Hondius presenta un escenario inquietante: no se han encontrado roedores a bordo.

Esto sugiere que estamos ante la cepa Andes, la única variante capaz de transmitirse de persona a persona.

“No se comporta como el COVID-19 o la influenza; requiere un contacto extremadamente estrecho, como compartir camarote o brindar cuidados médicos directos”, aclaran las autoridades sanitarias.

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Síntomas: De una gripe común a la insuficiencia respiratoria

El peligro del hantavirus radica en su rápida evolución. El Dr. Moreno Sánchez señala que el cuadro clínico, conocido como Síndrome Pulmonar por Hantavirus, puede tener una mortalidad cercana al 40%.

Fase inicial (similar a una gripe):

Fiebre y dolores musculares.

Fatiga y dolor de cabeza.

Síntomas gastrointestinales (en algunos casos).

Fase crítica:

Acumulación de líquido en los pulmones (edema pulmonar).

Dificultad severa para respirar.

Falla cardiaca.

Situación actual del MV Hondius

Actualmente, el barco navega hacia las Islas Canarias bajo estrictos protocolos de aislamiento. Aunque inicialmente hubo resistencia política para recibir la embarcación, España ha autorizado su entrada por razones humanitarias.

Los pasajeros permanecen confinados en sus camarotes mientras expertos internacionales utilizan este “experimento involuntario” para entender mejor cómo sobrevive y se propaga la cepa Andes en espacios cerrados.

Martha Debayle | Brote de Hantavirus en el Crucero de expedición Polar MV Hondius Mostrar Opciones Play/Pause 18:51 Cerrar Descargar

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