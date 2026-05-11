Ciclo escolar: Terminarlo anticipadamente retrata la poca seriedad en las decisiones de Gobierno, señala Marco Fernández

Marco Fernández profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, afirmó que la decisión de la SEP de concluir anticipadamente el Ciclo escolar va de mal en peor, y recriminó a la presidenta Claudia Sheinbaum la defensa de una decisión que dijo, “retrata de cuerpo entero la poca seriedad con la que se toman las decisiones”.

En entrevista para “Así Las Cosas” con Carlos Loret de Mola, el especialista en temas educativos señaló que la decisión tomada desde la SEP con el presunto aval de los estados es violatoria a la “Ley General de la Educación, que en su artículo 87 señala que son 185 días mínimo de clases las que debe tener el ciclo escolar, y si usted le recorta el 15% quedamos en 158, estamos violando la ley”, hecho que dijo “ a lo mejor como ya tienen al Poder Judicial, no les importa”.

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Críticas a la SEP por reducción de clases

Mientras la discusión continúa en la SEP, dijo “hay estados que quieren mantener el ciclo escolar, la mayoría busca asumir la postura federal”, pero afirmó “sabemos es que si hubo señalamientos en la reunión del jueves y son corresponsables, cuando se dan cuenta del problema, varios gobiernos empiezan a echarse para atrás yo esperaría que el gobierno se dé cuenta… Si fueran sensibles al pueblo se disculparían, corregirían y mantendrían el calendario, pero defienden una medida que entraría en vigor en 30 días con un desprecio absoluto de los aprendizajes”.

Refirió que el mes de junio es básica para la evaluación, sobre todo para los menores que pasan a la secundaria.

Y señaló que desde el gobierno aún se preguntan por qué México no crece, cuando “se desdeña la importancia de la educación que le permita a la gente integrarse exitosamente al mundo laboral”.

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Impacto del ciclo escolar en estudiantes y familias

Marco Fernández señaló “decisión sin sustento técnico que afecta a 23.4 millones de habitantes, no necesitamos el permiso del gobierno para opinar y señalar y decir que estamos en desacuerdo por las afectaciones en aprendizajes y a afectaciones a las familias”.

Sobre el discurso inicial de este día de Mario Delgado, Fernández señaló “es cierto que las dos últimas semanas está el reto de cómo aprovechar que los maestros hagan un repaso de lo que se vio, eso lo corriges, pero no llegas con el cinismo de decir que ya nadie aprende en las dos últimas semanas”, por lo que consideró lo dicho por el secretario de Educación como “el retrato de cuerpo entero de la poca seriedad con que se toman las decisiones en el gobierno”.

El debate sobre el Ciclo escolar continúa entre autoridades educativas, especialistas y gobiernos estatales por las implicaciones legales y académicas de reducir los días de clases.

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