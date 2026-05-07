SEP adelantó vacaciones de verano 2026: Calendario Escolar es recortado 40 días por el Mundial

El Calendario Escolar 2026 fue recortado 40 días por el Mundial y la ola de calor, por lo que la SEP adelantó las vacaciones de verano para estudiantes de educación básica.

La SEP confirmó que adelantará las vacaciones de verano 2026, luego de recortar el Calendario Escolar en 40 días por la organización del Mundial y la ola de calor. El ajuste implica que el ciclo escolar terminará mucho antes de lo previsto, modificando las fechas de clases, descanso y regreso a las aulas para millones de estudiantes en México.

El recorte al Calendario Escolar 2026 fue avalado por las autoridades educativas y aquí te explicamos cómo quedan las fechas, desde cuándo empiezan las vacaciones y cuándo inicia el siguiente ciclo escolar.

¿Cómo quedó el calendario escolar 2026?

El calendario escolar 2026 quedó establecido para terminar el viernes 5 de junio, fecha en la que concluyen oficialmente las clases para alumnos de educación básica.

¿Cuándo inicia el ciclo escolar 2026 a 2027 SEP?

El ciclo escolar 2026-2027 inicia el lunes 31 de agosto de 2026, de acuerdo con la SEP.

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¿Cuándo serán las vacaciones de 2026?

Las vacaciones de verano 2026 inician el lunes 8 de junio, adelantándose más de un mes, ya que originalmente estaban previstas para comenzar el 18 de julio

¿Cómo serán las vacaciones escolares en 2026?

Las vacaciones escolares en 2026 se extenderán del lunes 8 de junio al lunes 31 de agosto, lo que representa varios meses continuos sin clases antes del arranque del ciclo escolar 2026-2027.

¿Por qué adelantaron las vacaciones escolares en 2026?

Las vacaciones escolares se adelantaron en 2026 por la intensa ola de calor prevista para junio y julio, según la SEP, y por la realización del Mundial 2026.

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