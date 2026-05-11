Plantea SEP revisar el calendario escolar y eliminar periodos “sin propósito pedagógico”

El secretario de Educación, Mario Delgado propuso revisar el Calendario Escolar al considerar que existe un periodo sin propósito pedagógico después de la entrega de calificaciones.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, planteó abrir una discusión nacional para modificar el Calendario escolar, al considerar que actualmente existe un periodo sin propósito pedagógico después de la entrega de calificaciones.

Durante la apertura de la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), el funcionario señaló que, tras el 15 de junio, en muchas escuelas se mantiene una dinámica administrativa que afecta tanto al personal docente como a las familias.

“Debemos ser honestos, tras la entrega de calificaciones hay una inercia en las escuelas, en todo el sistema educativo. Después del 15 de junio se cae en un periodo que en realidad se aprovecha para la descarga administrativa hasta mediados de julio. Se mantienen las aulas abiertas realmente sin un propósito pedagógico, solo por cumplir un conteo. Se desvirtúa la dignidad docente y se convierte a la escuela en una estancia forzada”.

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SEP propone revisar el calendario escolar

El titular de la SEP afirmó que este periodo “a veces es burocracia que roba espacio a la convivencia familiar y a la salud mental de nuestra niñez”.

Mario Delgado también sostuvo que las condiciones climáticas y regionales del país hacen necesario replantear un calendario único para todo México.

“La realidad es que México no cabe en un solo calendario. Un Sonora a 45 grados, la Huasteca Potosina con calor y humedad, la Sierra de Oaxaca, la Chontalpa de Tabasco exigen miradas distintas”, indicó.

Subrayó que “la soberanía de los territorios es el corazón de nuestro modelo y el calendario debe honrar esa diversidad”.

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Impacto del calendario escolar en familias y docentes

En su mensaje, el secretario de Educación también habló sobre la carga de cuidados que enfrentan las familias durante los periodos sin clases, particularmente las mujeres.

“Además, hay una realidad insoslayable, sl cerrar la escuela, la carga del cuidado recae mayoritariamente en las mujeres. El sistema económico actual es insensible, obliga a las familias a buscar dónde dejar a sus hijos para poder trabajar. Es injusto que las empresas pretendan que el aula resuelva su falta de flexibilidad laboral. La escuela es un territorio de aprendizaje, no un lugar de resguardo de niñas y niños por conveniencia del mercado”, dijo.

El funcionario reconoció además el derecho del magisterio al descanso y su impacto en la calidad educativa.

“Para el magisterio, el descanso es un derecho laboral y una necesidad pedagógica. La estabilidad emocional del docente es la base de la calidad educativa”, señaló.

Finalmente, convocó a las autoridades educativas a discutir de fondo el calendario escolar e incorporar las opiniones de madres, padres de familia y distintos actores del sistema educativo.

“Propongo que en este consejo abramos la discusión y discutamos de raíz el calendario escolar”, concluyó.

El Calendario escolar será parte de una discusión entre autoridades educativas y actores del sistema para evaluar posibles ajustes regionales y pedagógicos.

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ahz.