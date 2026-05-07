Suman 12 asesinatos de periodistas bajo la gestión de Sheinbaum, denuncia Reporteros Sin Fronteras

La organización Reporteros sin Fronteras presentó este jueves en la Cámara de Diputados, la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026, en este informe destaca que 94 de 180 países del mundo se encuentran en las categorías de “difícil, o “muy grave, en cuanto a la libertad de ejercer el periodismo.

Por ejemplo, de cien naciones, el 56 por ciento, vieron deteriorada su puntuación general en el índice de evaluación de la libertad de prensa, mientras que Noruega, Países Bajos y Estonia ocupan los primeros tres lugares respecto al libre ejercicio de informar.

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El director de Reporteros sin Fronteras para América Latina, Artur Romeu , destacó que en el promedio global se tiene el peor índice para ejercer el periodismo con libertad, es decir, que esto no es exclusivo de un país sino que los obstáculos a la libertad de expresión con diferentes matices es a nivel mundial.

“Tenemos el peor índice en el promedio global de todos los países sumados de la historia de la clasificación de Reporteros Sin Fronteras. En otras palabras, desde el 2022 cuando se crea la primera edición de la clasificación mundial de la libertad prensa hasta ahora, hasta esa edición las condiciones para ejercer el periodismo de manera libre, plural, independiente veraz y viable, nunca han sido tan complejas, peligrosa y difíciles”.

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El representante de los comunicadores de esta organización para América Latina, señaló que ahora hay nuevos factores entre ellos el crecimiento del autoritarismo en países como Nicaragua y El Salvador que cerraron primero su espacio para el libre ejercicio periodístico. Además, de que algunas democracias perciben a los periodistas como enemigos de los regímenes gubernamentales.

Por ejemplo, el caso de Argentina o Estados Unidos que promueve un discurso hostil hacia la prensa, lo que alimenta la desconfianza ciudadana hacia los medios.

El director de Reporteros sin Fronteras para América Latina, señaló que, en esta región un factor cada vez más presente es la violencia en contra de periodistas, lo cual, se ha vuelto uno de los mecanismos más brutales de censura.

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Un sexenio marcado por la violencia

En este punto se ubica México y otras naciones.

“La situación de México sigue trágica, sumamente trágica, en materia de garantías de seguridad para la prensa. Desafortunadamente la estructura que se ha montado hasta ahora para responder a una situación dramática, pues México sigue siendo el país con el mayor número de periodistas asesinados de todo el continente americano. No es un problema, insisto, de hoy, es un problema estructural que al menos desde el 2010 año tras año permanece”.

Por su parte, la representante en México de Reporteros sin Fronteras, Balbina Flores, mencionó que en la actual administración han asesinado a 12 periodistas y solo uno de ellos tenía protección.

“En lo que va de la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum han sido asesinados doce periodistas en México, solo uno de ellos se encontraba bajo protección. Son los periodistas locales los que cubren temas diarios de seguridad, corrupción, crimen organizado y violaciones a derechos humanos los que hoy se encuentran más expuestos a la violencia, tanto del crimen organizado como de autoridades locales o en colusión con éstas”.

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México y las “zonas de silencio”

Récord que en el país funcionan 19 mecanismos de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas y que actualmente se protege a 700 comunicadores, pero se carece de acciones inmediatas para garantizar la seguridad de periodistas sobre todo en zonas lejanas donde el crimen tiene el control de todo, como es el caso de municipios de Guerrero, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, donde la información ya no sale y se convierten en zonas de silencio.

Además, los comunicadores sufren de acoso judicial por demandas penales que se utilizan para silenciar o frenar investigaciones, lo que provoca autocensura.

Incluso, entre 2025 y 2026, 84 periodistas han sido sancionados por violencia política en razón de género en México, denunció.

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