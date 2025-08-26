Acoso judicial contra periodistas en México alcanza cifra récord: Leopoldo Maldonado

Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 destacó el crecimiento exponencial de casos de acoso a periodistas en México.

Tras la publicación del informe “Leyes como mecanismo de censura, aumento del acoso judicial contra periodistas en México”, el director de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, advirtió que en solo siete meses se han documentado 51 casos de acoso judicial y administrativo contra periodistas, un registro nunca antes visto en el país.

En entrevista para Así las Cosas con Gabriela Warkentin, Maldonado explicó que el acoso judicial ocurre cuando se entabla una acción legal contra un periodista o medio con el fin de provocar un desgaste judicial. “No es una opinión infundada o gratuita lo que se litiga, sino un tema de interés público”, subrayó.

Demandas y cifras preocupantes

El informe detalla que cada cuatro días se inicia un nuevo proceso: 26 de carácter electoral, 14 penales y 11 civiles. Maldonado alertó que el derecho penal ocupa ya el segundo lugar después del electoral, lo cual resulta preocupante dado que los organismos internacionales recomiendan que cualquier abuso contra la libertad de expresión se dirima en el ámbito civil.

Además, el 45% de las denuncias provienen de funcionarios públicos, el 35% de particulares y el 20% de partidos políticos. Los estados con más registros son Veracruz, Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca y Puebla.

Censura y violencia política de género

Maldonado señaló que existe una alineación con intereses de gobiernos estatales y del federal, lo que incrementa la presión contra la prensa. En este contexto, cuestionó qué papel jugará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con su nueva integración, y si contribuirá a construir precedentes favorables a la libertad de expresión.

Sobre la violencia política en razón de género usada como mecanismo de censura, recordó el caso de la senadora Andrea Chávez contra Denisse Dresser. Destacó que esta figura fue concebida para confrontar a cúpulas partidistas e instituciones, no para usarse contra mujeres periodistas y ciudadanas.

“Es preocupante su mal uso”, concluyó el director de Artículo 19.