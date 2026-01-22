Periodista Rafael León Segovia recupera su libertad; juez federal otorga amparo

Un juez federal otorgó un amparo al periodista de Coatzacoalcos, Rafael León Segovia, mejor conocido en la zona sur como “Lafita León”, dejando sin efecto la medida cautelar de arraigo domiciliario emitida por un juez de control local.

Aunque seguirá su proceso penal, por los delitos de encubrimiento por favorecimiento, así como contra las instituciones de seguridad pública, el comunicador retomó la noche del miércoles sus actividades reporteriles.

Te podría interesar: Periodista de Veracruz es detenido y acusado de terrorismo; Nahle rechaza censura

¿Qué implica el amparo otorgado al comunicador?

Su defensa promovió y obtuvo el amparo que le permite salir de su casa, mientras siguen en búsqueda de pruebas que desechen los dos delitos por los que fue vinculado a proceso desde el pasado 30 de diciembre.

La Fiscalía General del Estado, a cargo de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, acusó al periodista de tres delitos: terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad; el primero fue desechado por el juez.

Rafael Lafita León está detenido desde diciembre Ampliar

También puedes leer: “No salgan después de las 10”, alcalde de Coatzintla lanza alerta ante violencia

¿Cómo retomó sus actividades tras el levantamiento del arraigo?

La noche del miércoles Lafita León empezó a cubrir la nota roja de nueva cuenta, pero modificó su modelo de cobertura, pues ahora, dijo, evitará llegar antes que los elementos policiacos.

Síguenos en Google News y encuentra más información