“Bullet Machine”: El cortometraje que denuncia la letalidad del periodismo en México

El director de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, habló en entrevista con Areli Paz sobre el nuevo cortometraje en conjunto con Grey México “Bullet Machine” que muestra cómo México es el segundo país más letal para hacer periodismo después de la región de Gaza en Palestina; además de incorporar el sufrimiento de las familias ante el intento de callar a la prensa.

¿Qué denuncia el cortometraje “Bullet Machine”?

“Esta situación en un dilema atroz a las y los periodistas y a sus familias, es callar para sobrevivir, o publicar y morir, o publicar y ser estigmatizada, amenazada, ser demandada, ahora que también hay un incremento exponencial del acoso judicial”. — Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19

¿Por qué México es uno de los países más peligrosos para periodistas?

Maldonado señaló que el 90 por ciento de los casos donde periodistas, activistas o defensores de derechos humanos, padecen agresión permanecen impunes por instituciones que son omisas o que en ocasiones son cómplices, viven revictimización y se descarta la valiente labor periodística de las víctimas fatales.

“No es la primera vez que México tiene este infame segundo o tercer lugar. Lleva varios años estando solo por detrás de otros países que han estado en guerra, como Irak, Afganistán o Siria y eso pone en perspectiva lo que estamos viviendo en un país sin una guerra declarada”. — Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19

💢 Las violencias contra la prensa trascienden a las persona periodistas.



¿Te has preguntado el riesgo que corren sus familias?



Descúbrelo en “Bullet Machine”, un nuevo cortometraje de @GreyMexico y A19.



📌 8 de abril | 16:00 h pic.twitter.com/NVnrAblEcg — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) April 3, 2026

El director de Artículo 19 dijo que gracias a la prensa se visibilizan diversas problemáticas, el nivel de desapariciones, corruptelas de los gobiernos, coberturas que son incomodas y colocan a los periodistas en riesgo en distintas zonas del país.

“Eso pone en riesgo a la democracia, precisamente porque está en juego la vida de estas personas, pero también está en juego nuestro derecho a saber, sin el periodismo libre e independiente no nos enteraríamos de todo esto que está pasando y desafortunadamente en México desde hace 20 años, desde el inicio de la llamada guerra contra el narco se ha impuesto esta manera de silenciar a la prensa, la forma más extrema de censura que es el asesinato”. — Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19

Maldonado mencionó que lo que buscan con el cortometraje es sensibilizar la importancia de la labor periodística, los riesgos que enfrentan e incentivar a la sociedad a “decir ya basta” y ya no permitir la censura como la estigmatización publica que se implementó desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el uso de herramientas legales para silenciar a través de demandas o denuncias.

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