Periodismo en riesgo: México, más peligroso que Cuba y Nicaragua según informe de Articulo 19

Artículo 19 presentó ayer el informe “Estructuras del Silencio: censura, opacidad y vigilancia”. En entrevista con Carlos Loret de Mola el director regional de la Oficina para México y Centroamérica de Articulo 19, Leopoldo Maldonado informó que en México no hay condiciones para una libertad expresión optima, es uno de los países más letales en el mundo en contra de la prensa, atrás de países en guerra.

Maldonado dio a conocer que en esta ocasión se incluyeron países como Cuba, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras que también tienen una situación adversa, pero México sigue destacando como el más peligrosos para ejercer el periodismo.

¿Qué señala el informe de Artículo 19?

“Puede ser más peligroso para ciertas coberturas en ciertas regiones del país, porque en México prácticamente matan un periodista por mes, y eso se ha normalizado, y hay una impunidad del 90%”. — Leopoldo Maldonado, director regional de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19

Maldonado puntualizó que antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia ya existía un problema grave de violencia letal contra la prensa pero se intensifico con “nuevas estructura de silencio” como lo dice el informe, la más recurrente que es el llamado ambiente hostil, de descredito, estigmatización, linchamiento público y digital con el 44 por ciento de los casos; otro elemento es la violencia física y letal que incremento con el acoso judicial y registró 69 casos el año pasado.

¿Cómo impacta la violencia a periodistas en México?

“Todo esto se conjuga de una manera en donde el gobierno puede decir, tú puedes publicar lo que quieras, nada más que atente a las consecuencias, a una estigmatización, a una demanda, o incluso por parte de otros actores, alguna amenaza”. — Leopoldo Maldonado, director regional de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19

El director regional de la Oficina para México y Centroamérica de Articulo 19, mencionó que la opción para protegerse es la autocensura por miedo, al observar que se registra una agresión contra la prensa cada 19 horas; la comparación con países abiertamente autoritarios y dictatoriales es que los periodistas para no ser encarcelados o asesinados optan por el exilio y ejercen de manera independiente.

¿Qué prácticas buscan inhibir el trabajo periodístico?

Señaló que tratan de inhibir el mensaje que intentan dar los periodistas, no se discute sobre el tema de interés público que está en la nota que comúnmente habla de corrupción, derechos humanos, crimen organizado y solo discuten sobre la credibilidad del periodista sin tocar la evidencia que se presenta en reportajes o investigaciones, “es parte del manual de gobiernos autoritarios en regímenes donde hay una franca erosión democrática”.

Este jueves en #AsíLasCosasConLoret:



➡️Qué enojada estaba hoy la presidenta en la Mañanera, y cómo no, después de la advertencia de Estados Unidos de que Rocha Moya solo es el primero y van por más.



➡️Y le tendremos seguimiento al hantavirus, que ya no solo se quedó en el… pic.twitter.com/ZUfscIzkxH — W Radio México (@WRADIOMexico) May 7, 2026

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