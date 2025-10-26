;

  • 27 OCT 2025, Actualizado 04:51

Asesinan a periodista independiente en Durango; autoridades investigan el caso

Fue localizado sin vida el periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez, en un paraje de la carretera Durango-Mazatlán; autoridades investigan el crimen ocurrido el sábado.

FOTO: Especial

FOTO: Especial

Rosy Gaucín

Este domingo se confirmó el asesinato del periodista independiente Miguel Ángel Beltrán Martínez, cuyo cuerpo fue abandonado la mañana del sábado, envuelto en una cobija en un paraje de la carretera Durango-Mazatlán.

El cuerpo presentaba huellas de violencia, y su localización se dio tras un reporte de personas que pasaban por el lugar.

Trayectoria del periodista Miguel Ángel Beltrán

Miguel Ángel trabajó para diferentes medios impresos locales cubriendo la fuente policiaca y deportiva, además de desempeñarse como titular de Comunicación de la Sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

En la actualidad laboraba de manera independiente en medios digitales, donde compartía información local y de seguridad.

En su página de Facebook se identificaba como periodista digital.

Investigación en curso

Autoridades estatales y de la Fiscalía de Durango, abrieron una carpeta de investigación para esclarecer el asesinato del periodista y determinar el móvil del crimen.

