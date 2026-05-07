Brugada pide pagar a tiempo créditos de vivienda en la CDMX

Al iniciar la entrega de 4 mil 300 créditos de vivienda para el mejoramiento de vivienda en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, pidió a los beneficiarios del préstamo y a los deudores que paguen a tiempo.

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Y es que dijo, que esos mismos recursos se usan para volver a otorgar nuevos financiamientos.

“Hago un llamado a que también haya un regreso del crédito que hoy empiezan a recibir y que lo hagan de acuerdo a cómo lo estipularon en la firma de su contrato pero ustedes saben que son recursos que sirven para financiar más vivienda popular y apoyar a más población”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

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¿Cuántos créditos entregará el Gobierno capitalino?

Este jueves, la mandataria local, comenzó la entrega de 4 mil 314 prestamos de mejoramiento externo, manteniendo general, renovación o ampliación de casas que actualmente están habitadas.

¡Una vivienda digna también significa una vida mejor para todas y todos!



Con la entrega de créditos para mejoramiento de vivienda de hasta 400 mil pesos, el @GobCDMX apoya a miles de familias que podrán mejorar su hogar y su calidad de vida.



En la #CapitalDeLaTransformación… pic.twitter.com/xqkWd3n1Jz — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 7, 2026

Frente a las personas favorecidas, reunidas en la Deportiva Magdalena Mixhuica, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, dijo que este año se van a destinar 20 mil créditos para la reparación o rehabilitación de casas.

¿Qué dijo Inti Muñoz sobre la ley de rentas?

Ahí, recordó que la jefa de Gobierno ya envió una iniciativa de ley para que el pago de un alquiler por un departamento o una habitación en esta ciudad, sea “justa”.

“Queremos decirlo con claridad, esto no se trata de congelar las rentas, de atacar a la propiedad privada como dicen desde las voces conservadoras; al contrario, se trata de tener una ciudad mejor, una ciudad más justa, más solidaria. Una ciudad donde el crecimiento, la inversión y el desarrollo urbano convivan siempre”. — Inti Muñoz, secretario de Vivienda

¿Cuál es el objetivo de la iniciativa de alquiler?

Que sean parte, dijo, “del derecho de la población a permanecer en sus colonias y en sus barrios”.

En Vivo | Acompáñame a la entrega de escrituras y crédito de vivienda. https://t.co/LXpwA5jt2r — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 7, 2026

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