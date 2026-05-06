Gusano barrenador en CDMX: Síntomas y cómo se contagia en perros y gatos

Conoce síntomas, contagio y recomendaciones para proteger a perros y gatos. Getty Images

Autoridades sanitarias federales y de la Ciudad de México confirmaron el primer caso de gusano barrenador en un perro en la capital, lo que activó protocolos de vigilancia epidemiológica en 2026. El caso fue detectado en un perro dóberman en la zona de Topilejo, alcaldía Tlalpan, tras presentar una herida infectada.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la infestación corresponde a una miasis causada por larvas de mosca que se alimentan de tejido vivo.

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¿Cómo se contagia el gusano barrenador en mascotas?

La infección ocurre cuando una mosca deposita sus huevos en heridas abiertas o zonas húmedas del cuerpo del animal. En un periodo de 12 a 24 horas, las larvas emergen y comienzan a alimentarse del tejido.

Este parásito afecta principalmente al ganado, pero también puede presentarse en mascotas como perros y gatos, especialmente si tienen lesiones sin tratar.

Gusano barrenador: Síntomas en mascotas como perros y gatos

Autoridades y especialistas señalan que los signos más comunes incluyen:

Heridas que no cicatrizan

Mal olor en la zona afectada

Presencia visible de larvas

Dolor, inflamación o secreción

Cambios de comportamiento por molestias

En casos avanzados, la infestación puede agravarse en pocos días si no se atiende oportunamente.

Tras el primer caso confirmado, las autoridades implementaron un cerco sanitario y acciones de control para evitar la propagación en la capital.

Recomendaciones para evitar casos de gusano barrenador en mascotas

Hasta el momento, el caso se mantiene como aislado y no se han reportado contagios adicionales, según reportes oficiales.

Las autoridades recomiendan a los dueños de mascotas:

Revisar periódicamente la piel de sus animales

Atender de inmediato cualquier herida

Mantener higiene en espacios donde habitan

Acudir al veterinario ante cualquier señal de infección

El gusano barrenador es una enfermedad prevenible si se detecta a tiempo. La vigilancia y atención temprana son clave para evitar complicaciones en las mascotas.