INAH refuerza seguridad en Zona Arqueológica de Tenayuca tras incidente

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que reforzó las medidas de seguridad en la Zona Arqueológica de Tenayuca I, ubicada en Tlalnepantla de Baz, luego de un incidente ocurrido hace más de un mes y difundido recientemente en medios de comunicación.

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¿Qué medidas implementó el INAH en Tenayuca?

A través de una tarjeta informativa, el instituto señaló que se instrumentaron acciones adicionales de vigilancia y coordinación para proteger tanto a visitantes como a trabajadores del sitio arqueológico…

Entre las medidas adoptadas destacan el apoyo de la Policía Auxiliar, el uso de equipos de radiocomunicación, la instalación de cámaras de seguridad y la coordinación permanente con la Guardia Nacional y autoridades municipales para incrementar los rondines en la zona…

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En relación con recientes notas publicadas en distintos medios sobre un incidente ocurrido en la Zona Arqueológica de Tenayuca, hace aproximadamente de un mes, informamos lo siguiente respecto a las medidas de seguridad en el entorno del sitio patrimonial: pic.twitter.com/ZEpXU7lzFR — INAH (@INAHmx) May 7, 2026

¿Cuál es el estado de salud del trabajador afectado?

El INAH también indicó que el trabajador involucrado en el incidente recibió atención oportuna y actualmente se encuentra en recuperación, con un estado de salud estable.

¿Qué acciones mantendrá el instituto en la zona arqueológica?

Finalmente, el organismo reiteró que continuará fortaleciendo los mecanismos de seguridad en el entorno del sitio patrimonial para garantizar condiciones seguras a quienes acuden al lugar.

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