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Pet Fest 2026: El evento que celebra el amor por las mascotas llega a la CDMX

¿Tu mascota te elegiría a ti? Descubre la respuesta en el PET FEST 2026. Acompaña a Brenda Salayandía y Martha Debayle en este evento único en Campo Marte.

MX- Pet Fest es un festival dedicado a los animales de compañía donde habrá distintas actividades: desde entrenamientos, charlas con expertos, concurso de disfraces hasta una pasarela.

MX- Pet Fest es un festival dedicado a los animales de compañía donde habrá distintas actividades: desde entrenamientos, charlas con expertos, concurso de disfraces hasta una pasarela. / Getty Images

Redacción W Radio

¿Listos para un fin de semana de “pelos”? Martha Debayle recibió en W Radio a Brenda Salayandía, CEO de MainStage Live Art y socia fundadora de Pet Fest, para platicarnos todos los detalles de la primera edición en la Ciudad de México de este festival que nació en Chihuahua y que hoy es el referente máximo de bienestar animal.

Si eres de los que considera a su perro o gato como un miembro más de la familia, el 23 y 24 de mayo tienes una cita obligada en el Campo Marte.

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¿Qué es Pet Fest y por qué no te lo puedes perder?

Lo que comenzó como una iniciativa local en Chihuahua para promover la convivencia familiar y el cuidado animal, llega a la capital convertida en una experiencia de 12 horas diarias (de 10 AM a 10 PM) diseñada para fortalecer el vínculo con tu mejor amigo.

La adopción selectiva: Donde ellos te eligen a ti

Uno de los momentos más emotivos del evento será la adopción selectiva. A diferencia de los procesos tradicionales, aquí los perritos son quienes “escogen” a sus futuros dueños, asegurando una conexión inmediata.

¿Cuándo? Sábado 23 de mayo, 7:30 PM.

Registro: Es indispensable registrarse previamente en petfest.mx.

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Actividades destacadas: ¡De meditación hasta pasarelas!

El festival contará con una agenda llena de aprendizaje y diversión:

Grooming Show: Aprende de los mejores. Especialistas como Román Raos y Fede Cruz mostrarán técnicas profesionales de estética.

Fashion Pet & concurso de disfraces: Disfruta de una pasarela con marcas mexicanas como Picky Puppy o luce la creatividad de tu mascota en el concurso de disfraces.

Charlas con expertos: El reconocido Chemanimals ofrecerá dos conferencias clave:

Sábado 23: “Lo que tienes que saber de tu perro”.

Domingo 24: “Lo que tienes que saber de tu gato”.

Bienestar Total: No te pierdas la sesión de meditación y Reiki para mascotas impartida por Mayuritzin.

Héroes de Cuatro Patas: Exhibiciones de los perros del Ejército Mexicano, demostrando su labor en rescate y seguridad.

Martha Debayle | Happy to Help: Pet Fest 2026 con Brenda Salayandía

Martha Debayle | Happy to Help: Pet Fest 2026 con Brenda Salayandía

10:09

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Escucha a Martha Debayle de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 hrs. por W Radio.

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