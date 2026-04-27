Cómo funciona Crediterreno del Infonavit y qué necesitas para comprar un terreno en México

El Crediterreno del Infonavit se ha convertido en una alternativa para quienes buscan adquirir un terreno y construir su vivienda a futuro. A diferencia de los créditos tradicionales, este esquema no financia una casa terminada, sino el espacio donde podrás desarrollarla.

De acuerdo con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), este crédito está dirigido a derechohabientes que cotizan en el IMSS y cuentan con ahorro en su Subcuenta de Vivienda. El monto que puedes obtener depende de factores como tu salario, edad y capacidad de pago.

¿Cómo funciona Crediterreno del Infonavit?

Uno de los puntos clave es que el terreno debe cumplir ciertos requisitos:

Estar destinado a uso habitacional

Contar con servicios básicos como agua, luz y drenaje

Tener acceso a vialidades.

No puede ubicarse en zonas de riesgo.

El financiamiento se otorga en pesos, con tasas de interés fijas y pagos mensuales que se descuentan directamente de la nómina. Esto permite mayor estabilidad frente a cambios económicos.

Requisitos para acceder a Crediterreno del Infonavit en 2026

Tener relación laboral vigente

Alcanzar el puntaje mínimo establecido por Infonavit

Completar el curso “Saber más para decidir mejor”, que busca orientar a los trabajadores antes de adquirir un crédito.

Un aspecto importante es que el Crediterreno no obliga a construir de inmediato. Sin embargo, el beneficiario deberá usar el terreno con fines habitacionales en el mediano plazo.

El programa forma parte de la estrategia del Infonavit para ampliar las opciones de vivienda en México, permitiendo a más personas planear su patrimonio desde la compra del terreno.

Antes de solicitarlo, se recomienda revisar tu precalificación en el portal oficial del Infonavit y confirmar que el terreno cumple con todos los lineamientos.

Con este esquema, comprar un terreno ya no es un paso lejano, sino una opción real para quienes buscan construir su casa desde cero.