Las pensiones de 200 mil pesos son impropias, asegura Marath Bolaños

El reciente recorte de las pensiones públicas en organismos públicos desató el debate por el respeto a los derechos previamente adquiridos y el principio de no retroactividad.

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¿Por qué se ajustaron las pensiones públicas?

Mientras el Gobierno Federal defiende estos ajustes como una medida necesaria de racionalidad económica, cientos de jubilados que dedicaron más de 30 años a empresas como PEMEX, CFE y Luz y Fuerza ven con preocupación cómo sus ingresos se reducen drásticamente, afectando su seguridad financiera.

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños, expuso que estas medidas tienen como objetivo principal el resguardo de los recursos públicos para el beneficio de todas y todos los ciudadanos, garantizando que los pagos sean dignos pero adecuados a la realidad económica del país.

Insistió en que no se está precarizando la vida de los trabajadores, sino que se busca una “justa medianía” para evitar pensiones de hasta 200 mil pesos que resultan impropias bajo el actual criterio de austeridad republicana.

Al aire // Hablamos del saldo de la política laboral de la 4T.



Esto es #AsiLasCosasPM con @EnriqueEnVivo por #WRadio junto a @marathb . pic.twitter.com/Rm0pIwbHaC — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) May 6, 2026

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¿Se afectan derechos y certeza jurídica?

Respecto a las preocupaciones sobre una posible violación a la certeza jurídica o la retroactividad de la ley, aseveró que estas acciones, por el contrario, brindan reglas claras y transparencia al sistema de seguridad social.

A pesar del malestar expresado por los jubilados, el funcionario aseguró que se está dando mayor certeza jurídica al establecer reglas claras alineadas con la Constitución y el marco de la Cuarta Transformación.

Jubilados de la CFE, rechazan retroactividad y recorte a pensiones, y llaman a las autoridades a revisión de sus datos. / Víctor Sandoval Hernández Ampliar

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¿Qué impacto tiene en la política laboral?

Subrayó que este ajuste es parte de una política laboral robusta que ha permitido avances históricos en México, como el incremento sustancial del salario mínimo y la mejora en las cifras del empleo formal.

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