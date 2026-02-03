Crédito Infonavit 2026: este es el monto que te pueden prestar de acuerdo con tu salario

Infonavit actualiza montos en 2026: revisa cuánto te prestan según tu salario y si ya te alcanza para comprar casa. Getty Images/Infonavit

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) actualizó sus tablas de créditos para 2026, y muchos trabajadores se preguntan: ¿cuánto me puede prestar Infonavit según mi salario? La cantidad de crédito depende directamente del ingreso mensual, el ahorro en la subcuenta de vivienda, y la capacidad de pago del trabajador.

Cómo Infonavit calcula tu monto de préstamo según tu salario

La fórmula de Infonavit toma en cuenta tu salario base de cotización (SBC), junto con tus semanas cotizadas y otros factores, como el monto disponible en tu Subcuenta de Vivienda. A mayor salario, mayor capacidad de crédito, siempre y cuando se cumplan los requisitos de antigüedad y estabilidad laboral.

Comparativo 2026: salarios y monto máximo de crédito Infonavit

A continuación, un comparativo orientativo del monto máximo que podrías recibir de crédito Infonavit en 2026, basado en rangos de salario mensual:

Monto de crédito estimado según salario mensual 2026 (SBC):

Salario de $6,000 – $8,000→ Crédito estimado: hasta $300,000 – $400,000

Salario de $8,001 – $12,000→ Crédito estimado: hasta $400,000 – $600,000

Salario de $12,001 – $18,000→ Crédito estimado: hasta $600,000 – $900,000

Salario de $18,001 – $25,000→ Crédito estimado: hasta $900,000 – $1,200,000

Salario mayor a $25,000→ Crédito estimado: más de $1,200,000

(Estos montos son aproximados y pueden variar según semanas cotizadas, historial laboral y políticas internas de Infonavit. Para cifras exactas consulta tu precalificación en Mi Cuenta Infonavit).

La cantidad final que Infonavit te otorgue también depende de tu historial de puntos, tu edad, y la antigüedad de tu empleo. Infonavit tiene un sistema de puntos que prioriza a quienes tienen mayor tiempo cotizando y mejor capacidad de pago.

Recuerda que puedes usar la herramienta oficial de precalificación de Infonavit en su sitio web para conocer tu monto estimado de crédito según tu salario y semanas cotizadas.