Venta vehículos crece 8.6% en abril y alcanza 118 mil unidades en México

La venta vehículos ligeros en México llegó a 118 mil 859 unidades en abril de 2026, con un crecimiento anual de 8.6%. / blackCAT

La venta de vehículos ligeros en México registró un repunte significativo en abril de 2026, al alcanzar 118 mil 859 unidades comercializadas, lo que representa un incremento de 8.6% respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Crecimiento mensual del mercado automotriz

El avance, equivalente a 9 mil 439 unidades adicionales frente a abril de 2025, refleja una recuperación sostenida del mercado automotriz interno, impulsada tanto por la demanda de vehículos nacionales como importados.

En su reporte del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), el organismo detalló que, en el acumulado de enero a abril de 2026, se vendieron 500 mil 512 unidades, cifra que representa un crecimiento de 4.8% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Este aumento equivale a 23 mil 103 vehículos adicionales comercializados en los primeros cuatro meses del año, lo que consolida una tendencia positiva para el sector automotor en México.

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Datos acumulados y reporte oficial

El reporte también señala que estas cifras incluyen la venta al público de unidades fabricadas en el país, así como de vehículos importados, y se basan en información proporcionada por 30 empresas que comercializan 43 marcas en territorio nacional.

Las cifras de abril son preliminares y forman parte del avance mensual del RAIAVL, mientras que el reporte completo —con desglose por marca, modelo y tipo de vehículo— será publicado el próximo 11 de mayo.

En este contexto, la venta vehículos mantiene un comportamiento al alza durante 2026, con resultados que reflejan la dinámica del mercado interno.

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