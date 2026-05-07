Monreal advierte a Trump: México no permitirá tropas extranjeras en su suelo

CIUDAD DE MÉXICO, 24MARZO2026.- Ricardo Monreal, diputado y coordinador del grupo parlamentario de Morena, ofreció palabras a los medios de comunicación para plantear las posibles hipótesis que puedan surgir a raíz de la discusión del "Plan B" de la Reforma Electoral que comenzó su discusión en Comisiones del Senado de la República. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Es inadmisible, inaceptable cualquier intervención extranjera en México como amagó el presidente Donald Trump, esa declaración es más bien un discurso electorero de cara a los comicios de nombre en la Unión Americana, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila.

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¿Qué dijo Monreal sobre una posible intervención en México?

Luego de repasar los distintos pasajes de la historia en las que México fue invadido por otras naciones, incluida la etapa en la que perdió la mitad de su territorio, Monreal, consideró que el gobierno de Estados Unidos no se atrevería a pisar nuestra patria pues se enfrentaría con un nacionalismo, un patriotismo a toda prueba.

“No es posible, es inadmisible, cualquier intervención es inadmisible, no creo que se atreva, nadie del exterior a invadir México o a actuar de manera injerencista. Son discursos electoreros, son discursos en razón de la próxima elección de noviembre en Estados Unidos. Aquí hay nacionalismo y patriotismo y no vamos a permitir ningún tipo de injerencia n nuestro país”. —

Converso con los medios de comunicación en la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/vN93riz7TE — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 7, 2026

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¿Dónde realizó estas declaraciones el líder de Morena?

Ricardo Monreal habló así en el palacio Legislativo de San Lázaro, previo a su visita de cortesía a Palacio Nacional.

Y es que este jueves diputados y senadores de Morena, PT y Partido Verde hicieron de acudieron a la sede del Poder Ejecutivo para dar su espaldarazo a la presidenta Claudia Sheinbaum ante la “acometida brutal” contra su gobierno de parte de Estados Unidos y expresarle que hay un cierre de filas en torno a ella de parte de la mayoría legislativa.

🇲🇽 La soberanía de México no se negocia.



México no se arrodilla ante nadie.



Mientras la derecha anda afuera pidiendo castigos y presiones contra nuestro país, nosotros defendemos la soberanía, la Constitución y la dignidad del pueblo mexicano.



Ya hasta quieren explicarnos el… pic.twitter.com/tyFBTG2Jr2 — Manuel Huerta (@ManuelHuertaLdG) May 7, 2026

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¿Qué respaldo expresó la mayoría legislativa?

Monreal dijo que se trata de arropar a la mandataria federal que ha defendido la soberanía y la dependencia de nuestro país.

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