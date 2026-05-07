Aseguradoras avanzan y cumplen, afirma Pedro Pacheco, presidente de la AMIS

Con más de 1600 millones de pesos cubiertos en 2025, la AMIS revisará los días 12 y 13 de mayo retos para el sector asegurador en México

Hay avance en la consciencia de la cultura aseguradora con el reconocimiento de que el patrimonio más importante ya sea tu departamento, casa o negocio pueda tener un evento inesperado. México es un país con una fuerte exposición a varios riesgos catastróficos de orden natural como los sismos, o eventos derivados del calentamiento global, por lo que un seguro no debería ser una segunda opción, compartió el presidente de la AMIS, Pedro Pacheco Villagrán, quien afirmó:

El año pasado llegamos a 1600 millones de pesos pagados en todos los ramos”. —

No obstante, reconoció que hay retos y deben analizarse en la edición número 34 de la reunión de los asociados aseguradores, los próximos 12 y 13 de mayo.

El reto de las aseguradoras en México 🏠💼



“Ha habido una mayor conciencia de la cultura aseguradora en este contexto de que tu patrimonio más importante (…) En términos generales ha habido avance, pero todavía tenemos muchas zonas donde hay que generar mayor conciencia”, Pedro… pic.twitter.com/kYfRHzcwpL — W Radio México (@WRADIOMexico) May 7, 2026

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Seguros en México y retos del sector asegurador

En entrevista con Jeanette Leyva Reus para Negocios W, el presidente de la AMIS afirmó que, pese al contexto actual, los seguros no deben ser segundas opciones, y detalló que hay seguros especializados que cubren tanto a grandes empresas como a patrimonio de particulares, y reconoció que “el seguro de autos un reto importante por los afectados de accidentes viales; tema que queremos tratar con las autoridades”.

Refirió también el “crecimiento del seguro de vida y planes de retiro para la jubilación y el tema de gastos médicos que en este contexto se ha convertido en uno de los más importantes por lo que pagamos y el reto de la inflación médica”.

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Cultura aseguradora y estabilidad financiera

“Los seguros son instrumentos que ayudan a que no se corten los sueños, el ramo familiar es el primero, en segundo el patrimonio y por supuesto el de gastos médicos y las aseguradoras al ser un sector regulado cumplimos cabalmente lo que ofrecemos”.

Detalló que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Conducef, son los órganos encargados se revisan y adecuan el seguimiento a lo que hacen las aseguradoras.

El seguro reiteró el presidene de la AMIS, es un instrumento de estabilidad económica y financiera para familias, empresas y gobierno y es claro que ante una desaceleración económica se tenga la tentación de que el seguro deba ser una segunda opción, sin embargo, dijo “hay que pensarlo bien y si vas a hacer cambios ver alternativas con el corredor de seguros para evitar sobresaltos y sorpresas que pudieran ser desagradables al no contar con una cobertura”.

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