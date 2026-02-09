Mejores aseguradoras 2026: Condusef revela cuáles tienen mejor atención al cliente

Si estás pensando en contratar un seguro y quieres saber qué aseguradoras te dan mejor trato, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) publicó su análisis más reciente sobre la atención al cliente de distintas instituciones aseguradoras en México.

Ranking oficial de aseguradoras mejor evaluadas por Condusef

Este estudio, basado en el Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (IDATU), mide cómo responden las compañías a quejas, reclamaciones y solicitudes, algo que puede ayudarte a elegir mejor antes de comprar una póliza.

Según la evaluación, algunas empresas destacan por su trato eficiente, tiempos de respuesta y resolución de casos, mientras otras quedan rezagadas. La idea es que el usuario tenga una referencia clara sobre quiénes realmente cumplen con sus compromisos cuando se presenta una situación complicada con una aseguradora.

Las aseguradoras mejor calificadas por Condusef

A continuación, una lista de las mejor evaluadas de acuerdo con el análisis oficial, ordenadas de mayor a menor calificación en atención al cliente, según el último informe divulgado:

Atradius Seguros de Crédito, S.A. – 10.00 Seguros Azteca, S.A. de C.V. – 10.00 Chubb Fianzas Monterrey, S.A. – 9.95 BBVA Seguros México, S.A. de C.V. – 9.94 Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V. – 9.88 HDI Global Seguros, S.A. – 9.86 BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V. – 9.95 Quálitas Salud, S.A. de C.V. – 9.72

Estas aseguradoras se ubicaron en el top del IDATU 2025, indicando que sobresalieron en aspectos como la atención, la calidad en la respuesta y la gestión de reclamaciones por parte de los usuarios.

Aseguradoras con calificaciones intermedias

También hay empresas con calificaciones moderadas que pueden ofrecer atención respetable, pero con áreas de mejora, como:

HSBC Seguros – 7.91

Cardif México Seguros Generales – 7.62

Zurich Aseguradora Mexicana – 7.48

Seguros Ve Por Más – 6.02

Seguros Sura – 5.68

Conocer estas cifras te da una base sólida para comparar antes de contratar una póliza de auto, de vida o de gastos médicos, y te ayuda a evitar empresas con menor capacidad de respuesta al cliente.