Advierte COPARMEX Ciudad de México desaceleración económica y deterioro laboral en la capital

Desaceleración, falta de incentivos y desempleo son parte de las quejas del sector empresarial en la capital mexicana.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, la COPARMEX Ciudad de México advirtió sobre un panorama económico adverso en la capital del país, con señales de desaceleración productiva y deterioro en el mercado laboral, lo que refleja el comportamiento de la Economía CDMX.

El organismo señaló que “los indicadores recientes más significativos publicados por el INEGI, reflejan un entorno económico cada vez más complejo para la capital del país, marcado por una desaceleración en la actividad productiva y un deterioro en las condiciones del mercado laboral”.

Asimismo, destacó la importancia económica de la ciudad, pero con signos de estancamiento: “aunque la Ciudad de México continúa siendo el principal motor económico del país; aportando entre el 16% y 17% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, los datos muestran señales claras de estancamiento que deben atenderse con visión estratégica y diálogo entre sectores”.

En materia de crecimiento, precisó que “durante febrero de 2026, la actividad económica registró un crecimiento mensual de apenas 0.1% y una contracción anual de -0.3%, lo que confirma un proceso de enfriamiento que impacta particularmente a una economía como la capitalina, altamente dependiente del sector servicios”.

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Postura empresarial y propuestas laborales

Por su parte y en este mismo contexto, la CONCANACO SERVYTUR reconoció la labor de las y los trabajadores que sostienen la economía cotidiana del país, especialmente en los sectores comercio, servicios y turismo.

El organismo empresarial expresó su respaldo a las acciones orientadas a mejorar la calidad de vida laboral, aunque subrayó que cualquier reforma debe considerar el impacto en las empresas, particularmente en las micro, pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, señaló que los cambios que encarezcan el empleo formal deben acompañarse de medidas que permitan sostenerlo dentro de la Economía CDMX.

Ante la discusión sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas, fijó una postura a favor de mejores derechos, pero con una implementación gradual, responsable y viable para los negocios familiares, que constituyen la base productiva del país.

Asimismo, destacó que las MIPYMES representan el 99.8% de las unidades económicas y generan más del 70% del empleo formal, por lo que insistió en que las políticas laborales deben fortalecer tanto a trabajadores como a empresas.

Finalmente, propuso un Programa Social de Justicia Económica para Negocios Familiares, junto con medidas como acceso a financiamiento, simplificación fiscal, incentivos a la formalidad y facilidades en seguridad social, con el objetivo de impulsar empleos dignos y crecimiento económico desde lo local.

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ahz.

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