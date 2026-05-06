Seguros médicos entrarán a debate este mes en la Cámara de Diputados

“México atraviesa por una etapa en la que incluso los seguros médicos saben que es impagable, que no se ha construido una estrategia actuarial y jurídica para darle una protección en materia de transparencia a los usuarios de seguros y gastos médicos y que gran parte de la responsabilidad la tienen las aseguradoras y los hospitales privados”, señaló el diputado del PRI, Jericó Abramo Masso, presente en la mesa de “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, junto con Patricio Moheno Álvarez, director general de AM Seguros, quien advirtió que en el tema de los seguros hay más actores y que “o todos ponemos o todos podemos perder”.

Propuesta de reforma y regulación

El diputado del PRI compartió que luego de que las aseguradoras tuvieran el dictamen por 15 meses para su análisis, pidieron más tiempo para su análisis por lo que será en este mes de mayo que entrará a discusión en el periodo extraordinario llevando a las aseguradoras, Hacienda y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a discutir el dictamen que trabaja con el aval de todos los grupos parlamentarios y “se detuvo a petición de la AMIS”.

#GastosMédicos impagables en México



“Los seguros saben que es impagable (…) No se ha construido una estrategia desde el punto de vista actuarial ni jurídico para poder darle una protección en materia de transparencia a los usuarios de servicios de gastos médicos en México”,… pic.twitter.com/uydoA0fD3i — Así Las Cosas (@asilascosasw) May 6, 2026

El diputado recordó que hace 15 meses recordó que en el foro en la Cámara de Diputados estuvieron aseguradoras, hospitales, usuarios, víctimas, y en su momento él presentó una propuesta para un “mercado más justo, transparente que rindiera cuenta y permitiera mayor competencia entre aseguradoras para brindar un mejor servicio a los usuarios”.

Sin embargo, recalcó que en los últimos 6 años gran parte de los usuarios que van cumpliendo de 45 a 60 sufren incrementos que van del 65 al 80% y no hay una solución de voluntad por parte de las aseguradoras.

El abuso de las #Aseguradoras en México



"Gran parte de los usuarios que van cumpliendo de 45 años a 60 están sufriendo cada dos años incrementos que van desde el 15% hasta el 80% (…) No hay una solución de voluntad por parte de las aseguradoras de buscar un 'cómo sí' más que un… pic.twitter.com/nlTN2MDXFJ — Así Las Cosas (@asilascosasw) May 6, 2026

Cambios propuestos y participación del sector

Además de la voluntad de votarlo, el dictamen incluye:

No más letras chiquitas en los contratos

en los contratos Que se permita la portabilidad un nuevo esquema de portabilidad (eso no le gusta a las aseguradoras)

es decir que tienes en una aseguradora todo un paquete completo, pero mi aseguradora no te trata bien, te maltrata, no te conviene” puedas cambiarte vía portabilidad con ciertas prebendas como cliente”. Eso dijo “hará que el mercado compita entre sí y rompa el oligopolio no acordado”.

De 500 UMA a 2 mil para hospitales que no publiquen costos y a los seguros que no le expliquen a sus clientes cuánto ganan por paquete, por qué le quieren vender el más caro, aunque no le sea útil.

El dictamen que busca transparentar a hospitales y aseguradoras en México



"Este dictamen sigue vivo, no se ha votado en contra (…) No más letras chiquitas en los contratos. Que los hospitales presenten año con año sus costos y tarifas de procedimientos médicos, quirúrgicos,… pic.twitter.com/nev87fYZb3 — Así Las Cosas (@asilascosasw) May 6, 2026

Que los hospitales presenten año con año las tarifas de sus costos médicos, quirúrgicos, costos de habitaciones, todo lo que incluye la gama de servicios para cada seguro, ante la economía y supervisadas por Conducef y Profeco, lo que permitirá tener mayor certidumbre a las aseguradoras con los hospitales y tener un equilibrio en los costos de sus pólizas.

“Nosostros no les ponemos costos a sus pólizas, las aseguradoras se quejaban de no tener certidumbre de los precios por eso suben tanto sus tarifas”

Vamos a modificar la ley para que se le obligue a los que generan la inflación médica que son los hospitales a que presenten sus tarifas, dijo, “México tiene la inflación médica más grande del mundo… El oligopolio entre los hospitales la genera”.

Al respecto, Patricio Moheno Álvarez, director general de AM Seguros, afirmó que “poner reglas claras a todos va a beneficiar”.

La portabilidad de seguros y comisiones actuales: @PatricioMoheno, Dir. general de #AMseguros.



· Las comisiones para mayores de 60 años son mucho menores.

· El impacto del ISR reduce el margen más de lo que se admite.

· Desde la pandemia, el sistema está al límite.



🎙️… pic.twitter.com/hm0lEtfn0F — Así Las Cosas (@asilascosasw) May 6, 2026

En el caso de la portabilidad como tal dijo “ya existe, pero la aceptación o no de la persona dados los padecimientos que tenga, pasar de una compañía a otra sí es posible sí y solo sí los temas médicos lo restringen por el riesgo a futuro”.

Respecto a las comisiones dijo que “ya existe en la ley la revelación de comisiones, las personas pueden preguntar cuánto gana un asesor por la intermediación, pero afirmó que hay quien vende seguros para autos y ganan más”.

El gobierno puso un #IVA a los #GastosMédicos: "Eso incrementó las pólizas un 10% de entrada el otro 6% lo están absorbiendo las aseguradoras (…) Sin embargo, recargarse solo en las aseguradoras o solo en los agentes sí puede complicar el tema"; @PatricioMoheno, Dir. general de… pic.twitter.com/55fN7Hsol3 — Así Las Cosas (@asilascosasw) May 6, 2026

Señaló que “el gobierno puso IVA a los gastos médicos y a la hora que las aseguradoras pagan ese impuesto, ya no lo pueden trasladar”.

Finalmente, consideró como “bueno que se involucre a los hospitales, pero debería involucrar a las farmacéuticas y laboratorios, otros agentes que también participan de este negocio. O todos ponemos o todos perdemos”.

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