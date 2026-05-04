Ahijados y amigos de Rocha Moya en la lista de extradición, Morena conocía los perfiles

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, ahijado de Rocha Moya, es uno de los perfiles en la lista de extradiciones solicitadas por EUA.

Juan de Dios Gámez es ahijado de Rubén Rocha Moya, señaló el periodista de investigación de Sinaloa, Silber Meza quien compartió los perfiles de dos de los involucrados en la lista de extradición de Estados Unidos como lo es el ahijado del gobernador con licencia de Sinaloa y Enrique Inzunza, y la gobernadora interina ¿se cocina aparte?

El ascenso de Juan de Dios Gámez en #Sinaloa; señalado por nexos criminales



“Él es ahijado de Rubén Rocha Moya. Esto lo aceptó #RochaMoya de manera pública (…) Gámez Mendívil no tiene una carrera por sí mismo, tiene una carrera totalmente vinculada a su padrino", @silbermeza.… pic.twitter.com/gMU8ysvf1Q — Así Las Cosas (@asilascosasw) May 4, 2026

En entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warketin, el periodista Silber Meza compartió que luego de la solicitud de licencia del gobernador Rocha Moya, surge la duda sobre los perfiles mencionados en la lista de extradiciones solicitadas por Estados Unidos, entre ellos Juan de Dios Gámez MendÍvil y Enrique Inzunza Cazares.

En el caso de Juan de Dios Gámez Mendívil, detalló Meza, con la llegada de Rocha al gobierno nace “la historia difícil, comienza a cazar legalmente a sus adversarios políticos, por ejemplo, el entonces alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro o el químico Benítez de Mazatlán y más reciente el alcalde de Ahome, todos ellos morenistas a quienes les inició proceso y les quitó el poder; en el caso de Culiacán, era Jesús Estrada Ferreiro, lo quita e impone a su ahijado”.

Rocha Moya es quien le ha dado todo el apoyo a Gámez Mendívil; él no tiene una carrera por sí mismo, está cien por ciento vinculada a su padrino”. —

Lo sabía #AMLO y la dirigencia de #Morena



“López Obrador opta por Rocha por sobre todas las cosas a pesar de que se lo advirtieron mil veces (…) estaba haciendo mal las cosas #RochaMoya”, @silbermeza.



🎙️ @warkentin

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“Todos los morenistas lo sabían y lo sabía el presidente Andrén Manuel López Obrador… y en todos los casos optó por Rocha Moya, pese a que le advirtieron que estaba haciendo mal las cosas”. “Ferreiro y Benitez empezaron ayudando a López Obrador”.

En el caso de Enrique Inzunza Cazares, detalló “lo han visto hablando de libros y temas jurídicos, es una personas conocedora estudiada una de las manos derechas del presidente del Tribunal de Justicia de Sinaloa, se formó en el Poder Judicial, conocedor de temas jurídicos”, se convierte en parte del Supremo Tribunal y luego presidente del Tribunal de Justicia de Sinaloa, pero con la candidatura de Rocha a gobernador, entra a apoyarlo “por una relación que ya llevaba tiempo, los dos son de Badiraguato”.

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Tensiones políticas y poder institucional

Hay una confrontación muy grande, con el entonces líder del Partido Sinaloense, Melesio Cuen, persona que asesinan en 25 de junio de 2024, mismo día del secuestro de “El Mayo”

La confrontación era entre el grupo de Rocha y Cue, se acusaban de espionaje. En alguna ocasión hackearon el teléfono del gobierno estatal, se lo adjudicaron a Cuen pero nunca se los demostraron.

El caso #HéctorMelesioCuén: Espionaje, cacicazgo y el crimen que cambió a #Sinaloa



"La confrontación era de los dos grupos, del grupo de #RochaMoya e #Inzunza contra Cuén. Y hay un encontronazo tremendo, de verdad tremendo, y bastante agresivo. Se acusaban hasta de espionaje el… pic.twitter.com/SfhQAWnPOy — Así Las Cosas (@asilascosasw) May 4, 2026

Recordó que en la CDMX durante una manifestación en Bucareli estuvieron a punto de los golpes, días antes del 25 de junio “aunque Cuen Ojeda no era el rector era el cacique de la Universidad y colocó a los rectores”.

Enrique siempre fue una persona cerca a Rocha con mucho poder en el tema judicial, “cuando gana la gubernatura Rocha, él deja el tribunal y se va de secretario de gobierno de Rocha. Mantiene el control sobre el Poder Judicial y amplia su poder hacia a la Fiscalía de Sinaloa”.

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¿Quién es Yeraldin Bonilla?

Sobre la gobernadora interina, Yeraldin Bonilla dijo No hay mucha información de ella, pero “es una persona con bastantes capacidades, es joven y en poco tiempo ha tenido la confianza del grupo político de Rocha e Inzunza, no lo podemos omitir, porque se va Rocha pero queda una persona de su grupo político, Rocha termina promoviéndola para que se convierta la secretaria general de gobierno y ahora en la gobernadora interina”.

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