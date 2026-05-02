¿Quién es Yeraldine Bonilla Valverde? La nueva gobernadora interina de Sinaloa tras licencia de Rocha Moya

En caso de ausencia del titular del Ejecutivo estatal, la Constitución de Sinaloa establece mecanismos específicos para garantizar la continuidad del gobierno.

El Congreso del Estado de Sinaloa designó por unanimidad a la primera mujer en la historia de la entidad en ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo, tras los señalamientos de Estados Unidos en contra Rubén Rocha.

En una jornada histórica y marcada por la tensión política, el Congreso del Estado de Sinaloa designó este sábado 2 de mayo de 2026 a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina. El nombramiento se produce tras la aprobación unánime de la licencia temporal solicitada por Rubén Rocha Moya, quien se separó del cargo para enfrentar investigaciones judiciales.

Un relevo histórico: La primera mujer al mando de Sinaloa

Bonilla Valverde, quien hasta hace unas horas se desempeñaba como secretaria General de Gobierno asume la gubernatura con el respaldo de todas las bancadas legislativas. Su designación fue impulsada por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, bajo el argumento de que cuenta con el perfil necesario para mantener la estabilidad institucional del estado.

“Presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo... con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación”, declaró Rocha Moya en un video previo a la sesión.

¿Quién es Yeraldine Bonilla Valverde? Perfil y trayectoria

Originaria de Dimas, municipio de San Ignacio, Bonilla ha tenido un ascenso meteórico en la política sinaloense:

Formación: Es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Experiencia Legislativa: Fue diputada local en dos ocasiones por Morena (LXIII y LXIV Legislatura), presidiendo comisiones clave como la de Justicia y la de Juventud y el Deporte .

Fue diputada local en dos ocasiones por Morena (LXIII y LXIV Legislatura), presidiendo comisiones clave como la de y la de . Cargos en el Ejecutivo: Antes de ser secretaria general de Gobierno, fungió como subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo, y tuvo un breve periodo como encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública en 2023.

El contexto: Crisis política e investigación internacional

La salida de Rubén Rocha Moya ocurre en medio de una tormenta diplomática y judicial. El gobierno de Estados Unidos, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, lo vincula junto a otros funcionarios locales en presuntas conspiraciones con líderes del Cártel de Sinaloa.

Aunque Rocha Moya ha calificado estas acusaciones como “falsas y dolosas”, su licencia busca, en sus palabras, permitir que las instituciones de justicia actúen sin interferencias.

¿Qué sigue para Sinaloa?

De acuerdo con el marco legal, Yeraldine Bonilla Valverde podrá ejercer las funciones del Ejecutivo estatal durante el periodo que dure la licencia de Rocha Moya, siempre que esta no exceda los seis meses. Su principal reto será gestionar la seguridad y la gobernabilidad en un estado bajo la lupa de las autoridades internacionales.

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