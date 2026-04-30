Sinaloa pierde: acusación contra Rocha Moya refrenda el estigma narco, lamenta Adrián López

El director del Noroeste de Sinaloa, Adrián López lamentó la situación que afecta a todo el estado por la acusación contra el gobernador y señaló a partidos de oposición por “corta memoria”.

Rubén Rocha Moya es el primer gobernador de Sinaloa acusado por presuntos delitos conspiración criminal, tráfico drogas y uso de armas, es también señalado por haberse reunido con los hijos de “El Chapo”, para pactar la elección a su favor junto con él son nueve los funcionarios y exfuncionarios de su círculo cercano; “es una acusación muy muy seria, sorprende porque no tiene precedente en Sinaloa”, señaló Adrián López.

Los críticos y opositores de #Morena llevan por muchísimo tiempo señalando los vínculos criminales del partido "'narcoestado, el narcogobernador, el narcopartido y la narcopresidenta'": @AdrianLopezMX.



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En el espacio de “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, el director del Noroeste de Sinaloa, resaltó que el gobierno de Estados Unidos haya logrado la acusación incrustada en su agenda contra el combate al tráfico de drogas y acuse a personajes de esta envergadura y en funciones, por lo que señaló la importancia de “no perder de vista el arropamiento a Rocha Moya”, que junto con la acusación “dan gasolina” a la oposición.

Sin embargo, refirió respecto a PRI PAN y MC “llama la atención la corta memoria por que todos estos pidieron alianza con Melesio Cue, quien fue asesinado en la reunión con El Mayo en la última elección”.

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La acusación al gobernador dijo llega en un contexto de guerra en Sinaloa, con “la muerte de 3 mil 300 personas y desaparición de otras 4 mil, el robo de 11 mil carros, muerte de más de 80 mil personas y asesinato de 96 agentes del estado, gran cantidad de ataques a viviendas y negocios; saldos de la guerra y crisis humanitaria con tasas de impunidad terribles”,

Un panorama “desolador, porque es un golpe tan fuere que pierde todo Sinaloa a ojos nacionales e internacionales Sinaloa refrendamos el estigma narco con todas sus letras”, lamentó,

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