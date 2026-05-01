¿México debe cumplir con la solicitud de extradición a EUA de Rocha Moya?

La extradición solicitada a México del gobernador Rubén Rocha Moya puede ser aceptada o rechazada, pero en tiempo y forma.

Ante el cuestionamiento de que si México debe cumplir con la extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y nueve implicados más en la solicitud de Estados Unidos, el académico de la Ibero y experto en seguridad nacional, Erubiel Tirado, refirió que es una solicitud formal y jurídica, pero México puede denegarla formalmente.

En entrevista para “Así Las Cosas” con Areli Paz en ausencia de Carlos Loret de Mola, el especialista puntualizó que “lo primero es dilucidar si no se trata de una acción injerencista como empieza a insistir la narrativa oficial, porque finalmente la solicitud se está haciendo a través de los cauces formales previstos en el Derecho Internacional y de acuerdo con los tratados en materia de extradición tanto nacionales como de carácter bilateral con Estados Unidos".

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Procedimiento legal y marco internacional

En ese sentido el gobierno de Estados Unidos está siguiendo la pauta vista en el Derecho Internacional, en ese sentido el reclamo o la narrativa de injerencismo no se aplica. Se aplicaría sí y solo si hubiera habido una acción de las agencias norteamericanas de seguridad llevándose estas personas de las que están pidiendo la extradición, lo cual dijo “sería vista como la sustracción de “El Mayo” Zambada”.

Refirió que el procedimiento que da lugar desde EUA a la solicitud de extradición de estas personas tiene indicios de cubrir las formalidades legales mínimas para dicha solicitud dentro del proceso de Extradición México.

“No se está vulnerando el principio de inocencia, las personas involucradas tienen todo el derecho de probar su inocencia… emitir una orden de aprehensión no implica el valor de condena”.

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Antecedentes y consideraciones

Recordó el caso Cienfuegos del que ya sabemos cómo terminó, “no pasó nada” y de Italia, en donde hace unas décadas dijo “no se puede hablar del crimen organizado sin la complicidad del Estado”.

Y señaló que “es difícil creer que esto es una generación espontánea en la que solo el crimen organizado pueda actuar sin el conocimiento de las autoridades y sin la complicidad que involucra los tres niveles de gobierno, ámbito civil y social”.

“La mayor fortaleza del Estado Mexicano y de la presidenta es atenerse a las formalidades y señalar que de acuerdo al marco legal se dará respuesta en 60 días”, concluyó.

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