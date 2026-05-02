Enrique Inzunza rechaza acusaciones y defiende soberanía de México: “Son calumnias y oprobio”

El senador Enrique Inzunza durante Sesión Ordinaria en el Senado de la República.

El senador por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez rompió el silencio tras los recientes señalamientos en su contra calificándolos como una campaña de calumnias que busca manchar su trayectoria de más de 25 años en el servicio público.

A través de un texto publicado en sus redes sociales el legislador de Morena ligó estas acusaciones a su reciente actividad en la Tribuna del Senado de la República.

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“Imputaciones falsas y dolosas”: El posicionamiento del Senador

Inzunza Cázarez rechazó con firmeza lo que llamó “oprobio”, argumentando que estas señales aparecieron casualmente un día después de que defendiera la soberanía de México frente a la actuación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos en Chihuahua.

Defensa jurídica: El senador destacó que ha dedicado su vida a aplicar el Derecho, recordando que fue Magistrado Presidente del Poder Judicial de Sinaloa por casi 11 años.

El senador destacó que ha dedicado su vida a aplicar el Derecho, recordando que fue Magistrado Presidente del Poder Judicial de Sinaloa por casi 11 años. Soberanía nacional: Involucró en su defensa la crítica hacia la gobernadora de Chihuahua, acusándola de complicidad en la actuación inconstitucional de agentes extranjeros.

Involucró en su defensa la crítica hacia la gobernadora de Chihuahua, acusándola de complicidad en la actuación inconstitucional de agentes extranjeros. Integridad: Aseguró que su conducta se rige por los principios de dignidad, integridad y compromiso con la Constitución.

Las y los sinaloenses me confirieron la alta responsabilidad de representarlos en el Senado de la República. He asumido esta encomienda conforme a los principios que han regido mi conducta en el ejercicio de los distintos cargos públicos: con dignidad, integridad y compromiso… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 2, 2026





Disponibilidad ante las autoridades y respaldo a Claudia Sheinbaum

Ante la posibilidad de requerimientos legales, el Senador Sinaloense fue enfático en que no evadirá ninguna responsabilidad, pero lo hará desde el ejercicio de su cargo.

“De ser solicitado, acudiré puntualmente a cualquier citación o llamamiento que me formulen las autoridades competentes de nuestro país, en el marco de sus atribuciones constitucionales”, afirmó.

Finalmente, Enrique Inzunza manifestó su apoyo absoluto a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo coincidiendo con la política de “verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional” que encabeza el movimiento de transformación. El legislador adelantó que refutará cada una de las falsedades presentadas en su contra mediante el ejercicio recto de su función legislativa.

El senador morenista Enrique Inzunza Cazarez en Tribuna Ampliar

¿Cuál es la trayectoria de Enrique Inzunza Cázarez?

Es un abogado y político mexicano nacido el 28 de junio de 1972 en Batequitas, municipio de Badiraguato, Sinaloa. Actualmente se desempeña como Senador de la República por el estado de Sinaloa para la LXVI Legislatura, representando al partido de MORENA.

Formación Académica

Licenciatura en Derecho: Universidad Autónoma de Sinaloa (1990-1995).

Universidad Autónoma de Sinaloa (1990-1995). Maestría en Derecho Constitucional y Amparo: Escuela Libre de Derecho de Sinaloa.

Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. Posgrados: Especialidad en Criminología y un posgrado en Derecho por la Universidad de Salamanca , España.

Especialidad en Criminología y un posgrado en Derecho por la , España. Diplomados: Administración de Justicia por la SCJN y Derecho Parlamentario por la UNAM.

Trayectoria en el Poder Judicial

Dedicó gran parte de su carrera profesional al Poder Judicial del Estado de Sinaloa, donde laboró por más de 25 años:

Magistrado Presidente: Encabezó el Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa en dos periodos (2011-2014 y 2017-2021).

Encabezó el Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa en dos periodos (2011-2014 y 2017-2021). Magistrado: Se desempeñó como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia entre 2008 y 2021.

Se desempeñó como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia entre 2008 y 2021. Otros cargos: Fue Director del Instituto de Capacitación Judicial (2001-2008) y Coordinador de Investigación Jurídica.

Fue Director del Instituto de Capacitación Judicial (2001-2008) y Coordinador de Investigación Jurídica.

Cargos Políticos Recientes

Secretario General de Gobierno: Se integró al gabinete del gobernador Rubén Rocha Moya en noviembre de 2021, cargo que ocupó hasta febrero de 2024 para buscar la senaduría.

Se integró al gabinete del gobernador en noviembre de 2021, cargo que ocupó hasta febrero de 2024 para buscar la senaduría. Senador de la República: Asumió el cargo el 1 de septiembre de 2024. En el Senado, preside la comisión de Estudios Legislativos y es integrante de comisiones como Gobernación, Defensa Nacional y Derechos Humanos.

Está casado con Claudia Yuridia Meza Avendaño, quien es magistrada del Poder Judicial de Sinaloa desde 2021.

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