“México es mucha pieza”: Sheinbaum defiende la soberanía del país ante acusaciones de EEUU

Desde Palenque, Chiapas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó un contundente mensaje en defensa de la soberanía nacional, tras los recientes episodios de tensión con Estados Unidos.

“La grandeza de México no la tiene nadie”

Durante la inauguración de instalaciones en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería (UPIIP) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la mandataria subrayó que aunque otros países presuman poder económico o militar, México posee una dignidad cultural inigualable.

“Estamos recuperando la gloria y la dignidad de México, porque México es mucha pieza... La grandeza cultural de México no la tiene nadie”, sentenció Sheinbaum ante estudiantes y académicos.

Este pronunciamiento ocurre en momentos de tensión diplomática con Estados Unidos, luego de que se revelara que agentes estadounidenses de la CIA operaron en Chihuahua sin autorización del Gobierno Federal, y tras la solicitud de extradición contra el mandatario sinaloense. y tras las solicitud de detención y extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha.

Educación y soberanía: El motor de la Transformación

Acompañada por el secretario de Educación, Mario Delgado, la presidenta anunció la ampliación de la beca ‘Gertrudis Bocanegra’, la cual otorgará 1,900 pesos bimestrales a todos los estudiantes de licenciatura en el estado de Chiapas.

En tanto, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, sostuvo que la soberanía no se negocia, y que ésta se defiende desde la educación.

“Vivimos un tiempo que exige principios. La presidenta Claudia Sheinbaum lo ha dicho con la claridad de las grandes horas de la patria. La soberanía no se negocia, se defiende y se defiende desde donde nace, desde el pueblo, desde su dignidad, desde la educación que forma a quienes habrán de levantar la República”, aseguró.

Por su parte, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, también respaldó a la presidenta Sheinbaum, y le garantizó la lealtad y el cariño de Chiapas.

“Decirle, Presidenta, que nosotros estamos aquí siempre como soldados, no nos sentimos generales de nuestras entidades federativas, nos sentimos soldados de la patria al servicio de su liderazgo.

Cuente con Chiapas siempre, cuente con nuestra lealtad, con nuestro cariño, siempre va a contar con el pueblo chiapaneco para respaldarla en cada una de sus acciones”, afirmó.

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