Sheinbaum alista informe de labores para el 31 de mayo: Se transmitirá en plazas públicas y no habrá mitin en el Zócalo

Para celebrar los dos años de su triunfo en la elección y para defender la transformación y la soberanía, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que encabezará un mensaje de “Rendición de cuentas” para el próximo 31 de mayo, sin embargo esta vez no lanzó convocatoria para acudir al Zócalo.

Conexión nacional en lugar de mitin masivo

Desde Tabasco, durante la entrega de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Primera Mandataria pidió escucharlo a distancia ya que indicó que dicho mensaje, se replicará en las plazas públicas el país.

“El próximo 2 de junio se cumplen dos años ya del triunfo del segundo piso de la cuarta transformación. Ya vamos a cumplir dos años que ganamos la presidencia de la República. Entonces platicando con muchos compañeros y compañeras, decidí que voy a hacer un informe el domingo 31 de mayo. Pero en vez de que todos vayamos a la ciudad, en cada plaza de las 32 entidades de la República, vamos a conectarnos para que se escuche el informe”.

Comentó que este informe tendrá el nombre de “Rendición de cuentas” para explicar de dónde surgió el llamado movimiento de cuarta transformación y por qué no existe un divorcio entre gobierno y población.

Mensaje contra la injerencia extranjera

Sheinbaum Pardo insistió que es necesario conmemorar la soberanía que hay en el país y es que previamente, recordó que hay mexicanos que buscan apoyarse de gobiernos del exterior, incluso recordó que hubo quienes apoyaron la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso.

“Pero esos son del exterior, pero los peores son los de acá. Que en vez de reconocer a los pueblos, quieren reconocer al que vino a exterminar a los pueblos. O sea, hay diferencias, ¿verdad? Y como esos hay otros ejemplos. Allá también desde nuestros vecinos del norte hay organizaciones y hay también algunos... que no les gusta que gobierne un gobierno del pueblo. Porque nosotros le hacemos caso al pueblo, no a gobiernos extranjeros. Todo eso hay que estar muy atentos”.

Durante su mensaje, la Jefa del Ejecutivo Federal hizo un amplio reconocimiento a su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, que dijo, trabajó por la hazaña de transformar el país. En tanto el gobernador de Tabasco, Javier May, externó su respaldo a la presidenta Sheinbaum para mantener dijo soberanía ante presiones externas.

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