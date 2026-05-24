Morena en Sinaloa manifiesta confianza en autoridades tras citatorio a Rocha Moya

Con señalamientos al Partido Revolucionario Institucional, la dirigencia de Morena en Sinaloa, se dijo confiada en las instituciones de investigación y procuración de justicia del país, tras el citatorio que la Fiscalía General de la República (FGR), hizo al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Respaldo a las instituciones y ataque al PRI

A través de un comunicado difundido en su cuenta de la red social “X”, Morena de Sinaloa, señaló al presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, por “rogar por la injerencia extranjera” al ser el partido más repudiado del país.

Y es que de acuerdo a Morena, lo que más le duele al priísta y a quienes abusaron del poder y abandonaron a la gente es haber perdido para siempre en Sinaloa, la confianza del pueblo.

Los acusó de haber sido ellos quienes se entregaron por corruptos, a manos del crimen organizado y por eso, enfatizó “en Sinaloa, hay gran parte del país, ya no son bienvenidos, una realidad que demuestra en las urnas”.

Después que Alejandro Moreno, criticó que hubo una solicitud para la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y no contra Rubén Rocha, calificando a los morenistas de cínicos y sinvergüenzas, el partido Morena, acusó a la oposición de buscar juicios, sumarios, encarcelamientos y condenas, sin investigaciones, y es que dijo, están “acostumbrados para sus adversarios políticos, porque sus gobiernos eran autoritarios y corruptos.

“Morena no encubre a nadie”

Finalizó asegurando que Morena no encubre nadie, “pero tampoco sentencia a nadie, ni propio ni extraño.

Al PRI no le interesa la seguridad ni el bienestar del pueblo de México, lo que quiere es regresar por sus fueros y sus privilegios al amparo de una estrategia político electoral que clama por la violación de nuestra soberanía nacional. No olvidemos que el PRI es el partido más repudiado por el pueblo de México”.