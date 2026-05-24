¿Qué le pasó a “La Mataviejitas”? Juana Barraza sale de prisión por emergencia médica

La salida temporal de Juana Barraza Samperio, conocida como “La Mataviejitas”, volvió a colocar uno de los casos criminales más impactantes de México en el centro de la conversación pública. La mujer sentenciada a 759 años de prisión por el asesinato de mujeres de la tercera edad fue trasladada de emergencia desde el penal de Santa Martha Acatitla a un hospital de la Ciudad de México por complicaciones de salud.

¿Por qué Juana Barraza “La Mataviejitas” fue trasladada a un hospital en CDMX?

De acuerdo con reportes oficiales difundidos este domingo 24 de mayo de 2026, Juana Barraza fue internada en una unidad médica de Iztapalapa tras presentar problemas relacionados con insuficiencia renal. Autoridades penitenciarias confirmaron que el traslado ocurrió bajo un fuerte dispositivo de seguridad y vigilancia médica.

La noticia generó reacciones inmediatas debido a que “La Mataviejitas” es considerada una de las asesinas seriales más conocidas en la historia criminal de México. Barraza fue detenida en enero de 2006 después de una serie de homicidios contra mujeres adultas mayores en la Ciudad de México. Las investigaciones revelaron que se hacía pasar por trabajadora social o enfermera para ingresar a las viviendas de sus víctimas.

¿Quién es Juana Barraza Samperio y por qué fue condenada a 759 años de prisión?

En 2008, un juez la condenó por el asesinato de al menos 16 mujeres y diversos robos. Aunque recibió una sentencia acumulada de 759 años de cárcel, la legislación mexicana establece límites máximos reales de prisión. Desde entonces permanece recluida en Santa Martha Acatitla.

El caso volvió a tomar relevancia pública en años recientes tras el estreno de documentales y entrevistas donde Juana Barraza aseguró que era inocente y denunció supuestas irregularidades durante su proceso judicial.

Hasta ahora, autoridades capitalinas aclararon que Juana Barraza no fue liberada de manera definitiva, sino únicamente trasladada por motivos médicos mientras continúa bajo custodia penitenciaria. Su estado de salud sigue siendo reservado y bajo observación especializada.