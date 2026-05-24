“Serás presidenta”: Vicente Fox apoya a Maru Campos tras citatorio de la FGR por operativo de la CIA

Una marranada más, así calificó el ex presidente de México, Vicente Fox, el citatorio que la Fiscalía General de la República (FGR) emitió a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, para dar seguimiento a la participación de integrantes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) por sus siglas en inglés, en un operativo anti drogas, en la entidad.

El “destape” rumbo a la presidencia

A través de su cuenta de la red social “X” el ex mandatario panista manifestó admiración a la gobernadora estatal “por su valentía” y la destapó para una elección presidencial al asegurar “serás presidenta y acabaremos con muchos de los males que hoy aquejan a nuestro país… México necesita carácter, firmeza y liderazgo”.

Fox acusó que en México no existe justicia, ni equidad, y aseguró que el citatorio es un descaro…

“Son ustedes una mugre citan donde hay limpieza, transparencia, honestidad, integridad, rendición de cuentas. A cambio esconden, mienten, desaparecen expedientes”.

Vicente Fox acusó que es en Morena donde se encuentra la mayor corrupción de los que llamó “narcogobernadores empezando por Rubén Rocha Moya un criminal acusado de delitos graves”.

“Son ustedes un narco partido de criminales, han dividido a México, han destruido a México, han cancelado el futuro de los mexicanos. Llegará como siempre la hora de la verdad”.

También consideró Fox Quesada, que el uso faccioso de la justicia puede ser terrible para el país y su democracia pero sobre todo dijo, para la credibilidad internacional.

En su último mensaje, expresó que México necesita mujeres “valientes con carácter y con el coraje de dar la cara cuando muchos prefieren esconderse. A este país lo vamos a levantar los que no se rinden, los que aman a México y los que todavía creen que sí se puede”.