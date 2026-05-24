Muere el “fiscal de hierro” Javier Coello a los 77 años de edad

La muerte de Javier Coello Trejo, conocido durante décadas como el “fiscal de hierro”, volvió a colocar en la conversación pública a uno de los personajes más polémicos y reconocidos del sistema judicial mexicano. El abogado y exfuncionario falleció este domingo a los 77 años de edad, según confirmaron familiares y personas cercanas a su entorno.

La familia Coello Zuarth informó que el exprocurador será velado en Gayosso Lomas Memorial, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México. A través de un mensaje, agradecieron las muestras de apoyo y solidaridad recibidas tras darse a conocer la noticia.

◾️Me sumo a las condolencias por el sensible fallecimiento de nuestro muy querido amigo y colega D. Javier Coello Trejo, “Fiscal de Hierro”. A mi tocayo Javier Coello Zuarth y al resto de la familia y amigos, mi abrazo solidario. Era un tipazo. QEPD. pic.twitter.com/7AkW44eSUZ — 𝐉𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐨𝐳𝐚𝐧𝐨 𝐀. (@JLozanoA) May 24, 2026

¿Quién fue Javier Coello Trejo y por qué lo llamaban el “fiscal de hierro”?

Javier Coello Trejo nació en Chiapas y construyó una larga trayectoria dentro de la política y la procuración de justicia en México. Su apodo de “fiscal de hierro” surgió durante el gobierno del expresidente José López Portillo, luego de ordenar investigaciones y detenciones contra funcionarios públicos señalados por corrupción y presuntos vínculos con el narcotráfico.

Durante las décadas de los 70 y 80, Coello Trejo ocupó cargos clave en áreas de seguridad y justicia federal. Su figura ganó notoriedad por impulsar operativos y procesos judiciales considerados de alto impacto político en ese momento.

Javier Coello Trejo participó en casos de Emilio Lozoya y Cabeza de Vaca

Sin embargo, su carrera también estuvo rodeada de controversias. Tras fundar el despacho Coello Trejo y Asociados en 1984, se convirtió en abogado defensor de personajes involucrados en casos mediáticos y de gran relevancia nacional.

Entre ellos destacó su participación en la defensa del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así como del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, investigado por el caso Odebrecht y otros presuntos actos de corrupción.

La noticia de su fallecimiento generó reacciones dentro del ámbito político y jurídico mexicano, donde distintas figuras recordaron su influencia en investigaciones federales y procesos judiciales que marcaron una etapa importante en la historia reciente del país.