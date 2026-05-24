“Legislan a prisa”: Rubén Moreira acusa a Morena de querer imponer reformas judicial y electoral sin debate

Pese a que son iniciativas incompletas, el partido Morena busca aprobar de manera acelerada y sin diálogo la reforma judicial y tres reformas electorales, durante el periodo extraordinario que se realizará esta semana en la Cámara de Diputados, fue lo que aseguró el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Lázaro, Rubén Moreira.

Durante su programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, el legislador sostuvo que no se puede legislar “a prisa” mientras México enfrenta problemas graves de inseguridad, violencia política e infiltración del crimen organizado en los procesos electorales.

Así mismo cuestionó que las iniciativas electorales no atienden los problemas reales que se viven en las campañas. Expuso que no contemplan mecanismos claros para actuar cuando asesinan a un candidato, cuando existen candidaturas únicas o cuando en determinadas regiones sólo participan hombres, lo que podría reflejar obstáculos para la participación de las mujeres.

Además, indicó que las propuestas no consideran atlas de riesgo electoral, mecanismos efectivos para anular elecciones infiltradas por el crimen organizado, ni sanciones como la pérdida de registro de partidos políticos vinculados con actividades ilícitas.

Por ello, Rubén Moreira planteó la necesidad de crear un órgano verdaderamente independiente que permita a los partidos presentar denuncias, investigar la infiltración criminal y reducir la violencia política.

También pidió revisar los patrones que comienzan a repetirse en algunas regiones del país, donde únicamente se registran candidaturas masculinas.

Advirtió que será una semana intensa en la Cámara de Diputados y aseguró que la oposición dará la batalla legislativa “día y noche” para impedir reformas que calificó como una “farsa” y un intento de centralizar el poder.

Síguenos en Google News y encuentra más información