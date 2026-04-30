“Se los dijimos”, afirma el PRI ante la acusación que pesa sobre Rocha Moya

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira recordó las advertencias lanzadas desde tiempos electorales por la candidatura de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa,

Luego de la acusación directa al gobernador de Sinaloa desde Estados Unidos por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa y el trasiego de drogas, el coordinador de los diputados del PRI Rubén Moreira afirmó “Se los dijimos”.

En entrevista con Gabriela Warkentin, para “Así Las Cosas”, el priista afirmó que desde las elecciones en que Rubén Rocha Moya accedió al gobierno de Sinaloa, PRI-PAN y PRD advirtieron de “anomalías” en la campaña de Rocha y de las zonas peligrosas en la entidad.

Crónica de una narcopolítica anunciada



“Se los dijimos. Desde hace tiempo se debió haber atendido el problema de #Sinaloa”, @rubenmoreiravdz.



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Como representante ante el INE, Moreira detalló que en esas elecciones el candidato del PRI, Mario Zamora intentó interponer la denuncia contra Rocha, pero no hubo notario, ni abogado que quisiera llevar el caso en Sinaloa.

En ese momento dijo PRI-PAN Y PRD pusimos en la mesa cuáles eran las zonas peligrosas y pedimos a las autoridades electorales medidas para proteger la democracia mexicana, “por pretextos nunca se atendió el tema” señaló.

“Me llama la atención que #Morena un día antes quería sacrificar a la gobernadora de Chihuahua, [Maru Campos] … Al día siguiente … Hoy está apelando a la presunción de inocencia”, @rubenmoreiravdz.



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Sobre la exigencia de la presidenta Sheinbaum de pruebas respecto a las acusaciones contra Rocha Moya, Moreira dijo, “veremos como se agota el proceso de extradición, vivimos en un país donde hay presunción de inocencia, pero me llama la atención que un día antes Morena quería sacrificar a la gobernadora de Chihuahua ya hora apela a la presunción de inocencia”. “no sorprende su respuesta”, señaló.

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Pese a todo, dijo “se tiene que combatir el crimen” lo malo, dijo que desde el sexenio pasado “no hay policía federal, que no era muy buena, pero ahora no hay presupuestos para ella”, por lo que señalo se está ocupando media Guardia Nacional para la seguridad, pero no están bajo el mando del secretario.

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