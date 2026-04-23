El Congreso de Chihuahua tendría que llevar a juicio político a la gobernadora, de acuerdo con la Ley: Raymundo Riva Palacio

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Sheinbaum, Chihuahuha y la CIA ¿Qué pasa con todo esto?

“Si nosotros aplicamos la Ley, el gobierno de Chihuahua violó la Ley, por lo tanto, el Congreso de Chihuahua tendría llevar un juicio político en contra de la gobernadora y proceder a su desafuero político para que entonces ella pueda ser acusada formalmente por la Fiscalía General de la República, de traición a la patria y enfrentar una pena de cinco a cuarenta años de prisión”.

En el caso de Estados Unidos, dijo, “violó todos los acuerdo de cooperación bilateral, violó el entendimiento que había establecido con el gobierno de la presidenta Sheinbaum entonces “un extrañamiento no es suficiente”, se tendría que analizar que tipo de sanciones se deben aplicar, “descartada una ruptura de relaciones”, refirió el periodista Raymundo Riva Palacio, luego conocerse la muerte de dos agentes de Estados Unidos en Chihuahua quienes habrían participado con autoridades de Chihuahua sin notificar al Gobierno Federal , lo que dijo,

Es una violación de la Ley de Seguridad Nacional”. —

#AlAire | @rivapa, periodista y columnista de El Financiero en #AsíLasCosasW



🟥Sheinbaum, Chihuahuha y la CIA

¿Qué pasa con todo esto?https://t.co/WIDNaEuHZn pic.twitter.com/Pw0TOCUzvz — Así Las Cosas (@asilascosasw) April 23, 2026

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Por ello señaló en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin que “Esta es la crisis más profunda que ha tenido un gobierno mexicano en décadas”.

El periodista detalló que el caso tiene que verse bajo dos ángulos, el doméstico: Chihuahua y el exterior: Estados Unidos.

Detalló que “de acuerdo con la Ley de Seguridad los agentes extranjeros, o gobiernos extranjeros no pueden hacer absolutamente nada si no pasan por la información y aprobación de las secretarias de Raciones Exteriores y de Protección Ciudadana”.

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En el caso de México, “establece que no puede haber una colaboración de ningún tipo de los tres poderes de la Unión con agentes extranjeros que no sea informada, autorizada y supervisada por la Secretaría de Relaciones Exteriores”.

Y señaló que “el gobierno de Chihuahua y la fiscalía a través de la Agencia Estatal de investigaciones realizó un operativo conjunto con agente de la CIA en territorio nacional sin el conocimiento, sin informarle al Gobierno Federal, entonces ahí está muy claro, es una violación de la Ley de Seguridad Nacional, es una violación Constitucional”.

Y refirió que en el caso de los agentes de la CIA, también hubo una violación de la Ley de Seguridad Nacional al no dar conocimiento al Gobierno Federal.

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